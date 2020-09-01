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台灣外長吳釗燮：面對中國動武可能 台灣從未掉以輕心

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）捷克參議院議長維斯特奇爾(Milos Vystrcil)率領的代表團從8月31日開始對台灣進行為期5天訪問，標志著台灣數周以來的第二個高級別外來訪問。本次捷克議會代表團的到訪顯示，台灣在西方民主體制中正在擴大國際交往。兩周前，美國派遣了自1979年斷交以來最高級別的官員訪台。

對台灣而言，捷克代表團的到來釋放出同歐盟加深關系的信號。台灣外長吳釗燮對德國之聲表示，"台灣同歐盟之間的交流日益深入，它廣泛的內容不僅涵蓋人權事務、同時也包括安全議題。"

他說，"捷克參議院議長訪問台灣即是我們同捷克關系發展的一個亮點。我想，它將成為歐洲其它國家的樣板，它們可以效仿捷克，不論在文化、經濟和政治哪個領域改善同台灣的關系，台灣都非常歡迎。"

不過，中國外長王毅卻向捷克參議院議長發出警告稱，因違背"一個中國"的原則，捷克將付出高昂代價。王毅形容捷克政治家訪問台灣是"挑釁"行為，重申"台灣是中國不可分割的一部分"這一北京立場。

中國加大軍事壓力

過去數周，正當台灣接連迎來高級別外國政要的時候，中國也加強了旨在威脅台灣的軍事行動。本月早些時候，中國宣稱在沿海區域舉行4次實彈軍演，並尤其強調，軍演是在台海安全局勢背景下舉行的。

8月，美國在南中國海進行了軍事演習，僅數天後，美軍戰艦又穿過台灣海峽。此外，中國還抗議美國偵察機在中國軍演時起飛觀察。

圍繞台灣島發生的一系列軍事動作讓人不無憂慮，擔心台灣會夾在世界兩大軍事強國之間從而失去主動。台灣外長吳釗燮對德國之聲表示，中國幾十年來一直在說"必要時將對台動武"，台灣從未對此掉以輕心。"數十年來我們生活在威脅之下，我們密切關注中國針對台灣的軍事行動"，吳釗燮說，"台灣軍隊已為兩邊發生沖突做好了應對的准備。"

吳釗燮認為，沒有人希望台海發生軍事沖突，因為它將破壞台海兩岸和平與穩定的現狀，"如果中國破壞兩岸現狀，我肯定這不符合任何關心台海和平與穩定人士的利益。"

吳釗燮提到，為提高防範能力，台灣逐步對其軍備進行更新升級以及檢視軍事戰略。今年8月28日，台灣宣布成立F-16戰機維修中心，這也是華盛頓與台軍事互動增長的最新信號。不久前，美國批准向台出售價值約80億美元的F-16戰鬥機，使台灣該機型戰機數量增至200架以上。

8月28日，台灣總統蔡英文在該中心揭牌典禮上表示，"捍衛中華民國台灣主權，維持區域和平穩定，不是靠卑躬屈膝，而是要有堅實的國防。"

充滿憂慮香港局勢發展

香港今年7月強制推行了國安法之後，從那裡移民或者逃亡台灣的人數持續增長。2019年以來，已有超過200名香港人在台申請避難，上周，中國廣東省海警截獲了擬從香港逃往台灣的12名活動人士。

吳釗燮對德國之聲強調，台灣支持香港人民。他稱，香港的局面是一場"悲劇"，"只要他們抵達台灣，我們將會為他們提供安全。"他還說，"如果他們想轉道第三國，我們也會同相關國家交涉以提供必要協助。在當下，我們會盡一切努力幫助願意來台的港人。"

望獲聯合國認可

為拓展國際空間，台灣再次呼籲聯合國將台灣納入它的體系。8月28日，台灣外交部召開"推動參與聯合國案的新聞說明會"，向國際社會傳達台灣人民對參與聯合國體系的堅定期盼，請友邦致函聯合國秘書長古特雷斯，解決台灣長期被排除於聯合國體系之外的問題。新冠疫情仍在全世界持續猖獗的背景下，台灣計劃展示其意願以及技術能力，幫助災情嚴重的國家克服困難。

吳釗燮說，"這是一項長期性安排，但台灣在國際機構中佔有一席之地的決心非常堅定，不論是聯合國、還是世界衛生組織。我們願意捐獻，並不設任何政治條件。我們只想施以援手。"

吳釗燮清楚中國會動員其盟友，阻撓一切有關台灣進入聯合國的討論。他還認為，抗議北京實施邊緣化台灣的政策，意義不大，不如讓國際社會更多地了解台灣，知道台灣不是中國的一部分。

"台灣就是台灣，它是一個民主體制的國家，受到世界上很多國家的欽羨。"吳釗燮說，"台灣公民和其他國家的公民一樣，享有同樣的權利。我很希望，國際組織將台灣看成是積極的力量，並考慮將之納入自己的體系中。"

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本文章由德國之聲授權提供】

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