持續落實一中政策 美：政策更新因北京威脅破壞穩定

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）31日表示，美國持續落實「一個中國政策」，美國的政策沒有改變；現在美國對與台灣交往政策做些重要更新，應對不斷變化的情況；史達偉表示，因來自北京日益增加的威脅，挑戰西太平洋的和平穩定，且破壞穩定的行動來自北京，不是台北或華盛頓。

史達偉說，美國的政策調整都在一中政策的範圍內；且美國支持台海維持現狀，美國必須採取行動恢復平衡。

史達偉31日參加華府智庫傳統基金會的研討會，談到最新對台政策時表示，美國至今仍以1979年的台灣關係法、華盛頓與北京之間的三項聯合公報，與雷根總統1982年的六項保證備忘錄，為對台政策指導。

史達偉複誦了六項保證的內容，並提到美國31日公布雷根政府有關六項保證的另外兩分文件；他說，美國減少對台軍售的意願端賴中國大陸和平解決台灣的分歧，美國向台灣提供的武器質量和數量，完全取決於中共威脅。史達偉表示，這些政策至今仍在持續。

史達偉提到，回顧歷史很重要，北京有扭曲歷史的習慣，美國應經常參照現實發展，回過頭去確認事實。

史達偉表示，中國大陸的「一中原則」和美國政策不同，在一中原則下，中共主張對台灣擁有主權，而美國對台灣主權不持任何立場，其根本利益為台灣問題可在不受脅迫情況下和平解決，且為兩岸人民所接受。

史達偉提到，美國正在嘗試發出政策變化的訊號，之所以被迫調整，有兩個原因，一是北京日益增加的威脅，二是反應美台日益深化和增長的連結與友誼。

史達偉表示，中共以外交孤立、軍事威脅和網路駭客，以台灣為目標，讓他感受很大壓力，因這些情況挑戰西太平洋的和平穩定，而該地區和平穩定攸關美國切身利益。

史達偉提到，近年來中共以台灣為目標發動95項干擾行動，這些破壞穩定的行動來自北京，不是台北或華盛頓；美國支持台海維持現狀，美國必須採取行動來恢復平衡，其他愛好和平的國家也應該這樣做。

史達偉表示，美國將致力維護「台灣關係法」，持續履行在六項保證的承諾，幫助台北抵抗中共的壓迫與恐嚇行動，美國將透過提供必要的防禦和支持來應對中國大陸不斷增加的軍事壓力。

史達偉說，為了威懾日益增長的中國大陸威脅，台灣投資部署彈性或有效的方式將越來越關鍵，其中包含建立一支有效的領土防衛部隊。

美國政府這兩年陸續解密雷根政府1982年六項保證的備忘錄內容，第一次為去年九月白宮國安顧問波頓離職前，為了回應中方抗議美國售台F-16戰機而解密，內容為雷根給時任國務卿舒茲（George Shultz）與國防部長溫伯格（Casper Weinberger）的一頁名為「對台軍售」的備忘錄；今年8月31日，AIT再度公布兩分解密文件，分別為時任國務次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）和國務卿舒茲（George Shultz），發送給時任AIT處長李潔明（James Lilley）的電報內容。

美國與中國大陸在1982年8月17日簽署攸關對台灣軍售的「八一七公報」，其中對台軍售質與量逐步遞減的要求，多年來皆因雷根總統口述的一紙備忘錄要求，並未實際履行；雷根對台六項保證備忘錄被美國視為外交政策「永久必須執行的命令」。

美國去年批准售台F-16戰機後，中方一直向美交涉，抗議美方違反八一七公報，美方則認為中方未履行雙方簽署公報時的共識與前提，即中方應減少對台的武力威脅，美方才遞減售台的武器數量；知情人士指出，美方解密這分文件，應是為了回應北京。