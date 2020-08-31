快訊

高雄少女失蹤案有進度？ 警方重新採證接應轎車

聽新聞
test
0:00 / 0:00

持續落實一中政策 美：政策更新因北京威脅破壞穩定

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）31日表示，美國持續落實「一個中國政策」，美國的政策沒有改變；現在美國對與台灣交往政策做些重要更新，應對不斷變化的情況；史達偉表示，因來自北京日益增加的威脅，挑戰西太平洋的和平穩定，且破壞穩定的行動來自北京，不是台北或華盛頓。

史達偉說，美國的政策調整都在一中政策的範圍內；且美國支持台海維持現狀，美國必須採取行動恢復平衡。

史達偉31日參加華府智庫傳統基金會的研討會，談到最新對台政策時表示，美國至今仍以1979年的台灣關係法、華盛頓與北京之間的三項聯合公報，與雷根總統1982年的六項保證備忘錄，為對台政策指導。

史達偉複誦了六項保證的內容，並提到美國31日公布雷根政府有關六項保證的另外兩分文件；他說，美國減少對台軍售的意願端賴中國大陸和平解決台灣的分歧，美國向台灣提供的武器質量和數量，完全取決於中共威脅。史達偉表示，這些政策至今仍在持續。

史達偉提到，回顧歷史很重要，北京有扭曲歷史的習慣，美國應經常參照現實發展，回過頭去確認事實。

史達偉表示，中國大陸的「一中原則」和美國政策不同，在一中原則下，中共主張對台灣擁有主權，而美國對台灣主權不持任何立場，其根本利益為台灣問題可在不受脅迫情況下和平解決，且為兩岸人民所接受。

史達偉提到，美國正在嘗試發出政策變化的訊號，之所以被迫調整，有兩個原因，一是北京日益增加的威脅，二是反應美台日益深化和增長的連結與友誼。

史達偉表示，中共以外交孤立、軍事威脅和網路駭客，以台灣為目標，讓他感受很大壓力，因這些情況挑戰西太平洋的和平穩定，而該地區和平穩定攸關美國切身利益。

史達偉提到，近年來中共以台灣為目標發動95項干擾行動，這些破壞穩定的行動來自北京，不是台北或華盛頓；美國支持台海維持現狀，美國必須採取行動來恢復平衡，其他愛好和平的國家也應該這樣做。

史達偉表示，美國將致力維護「台灣關係法」，持續履行在六項保證的承諾，幫助台北抵抗中共的壓迫與恐嚇行動，美國將透過提供必要的防禦和支持來應對中國大陸不斷增加的軍事壓力。

史達偉說，為了威懾日益增長的中國大陸威脅，台灣投資部署彈性或有效的方式將越來越關鍵，其中包含建立一支有效的領土防衛部隊。

美國政府這兩年陸續解密雷根政府1982年六項保證的備忘錄內容，第一次為去年九月白宮國安顧問波頓離職前，為了回應中方抗議美國售台F-16戰機而解密，內容為雷根給時任國務卿舒茲（George Shultz）與國防部長溫伯格（Casper Weinberger）的一頁名為「對台軍售」的備忘錄；今年8月31日，AIT再度公布兩分解密文件，分別為時任國務次卿伊格爾伯格（Lawrence Eagleburger）和國務卿舒茲（George Shultz），發送給時任AIT處長李潔明（James Lilley）的電報內容。

美國與中國大陸在1982年8月17日簽署攸關對台灣軍售的「八一七公報」，其中對台軍售質與量逐步遞減的要求，多年來皆因雷根總統口述的一紙備忘錄要求，並未實際履行；雷根對台六項保證備忘錄被美國視為外交政策「永久必須執行的命令」。

美國去年批准售台F-16戰機後，中方一直向美交涉，抗議美方違反八一七公報，美方則認為中方未履行雙方簽署公報時的共識與前提，即中方應減少對台的武力威脅，美方才遞減售台的武器數量；知情人士指出，美方解密這分文件，應是為了回應北京。

北京 雷根

延伸閱讀

南海仲裁四週年：美國為何突然制裁涉軍事工程中企？

南海爭端下 中國候選人當選國際海洋法庭法官

改名也沒用？中共藉孔子學院大外宣，遭美國務院列外國使團

美政軍助卿會晤蕭美琴 盼共同維繫區域和平穩定

相關新聞

AIT電報解密：六項保證始終是對台對中政策根本要素

美國在台協會（AIT）今天解密2則與對台軍售有關的電報。電報明列對台六項保證，AIT也表明，「六項保證」始終是美國對台及...

台灣外長吳釗燮：面對中國動武可能 台灣從未掉以輕心

（德國之聲中文網）捷克參議院議長維斯特奇爾(Milos Vystrcil)率領的代表團從8月31日開始對台灣進行為期5天訪問，標志著台灣數周以來的第二個高級別外來訪問。本次捷克議會代表團的到訪顯示，台

美國宣布台美將創立經濟商業對話 總統府感謝

美國國務院亞太助卿史達偉在美東時間8月31日上午於華府智庫「傳統基金會」發表演說，宣布美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對...

持續落實一中政策 美：政策更新因北京威脅破壞穩定

美國國務院亞太助理國務卿史達偉（David Stilwell）31日表示，美國持續落實「一個中國政策」，美國的政策沒有改...

影／黃健庭PO文 江啟臣帶多位黨務主管到家拜訪

台東縣前縣長黃健庭今晚在臉書發文，分享國民黨主席江啟臣帶著秘書長李乾龍及多位黨務主管到他家拜訪，雙方相談甚歡。黃健庭晚間...

美公布六項保證解密檔案 外交部感謝堅定承諾

美國在台協會台北辦事處（AIT/T)今天在官網公布美國政府有關1982年「八一七公報」及「六項保證」，當年美國國務院電報...

新黨家變！政治路線爆內亂 王炳忠挨批像共匪

新黨黨主席郁慕明卸任，最近由吳成典接任黨主席。不料，新舊黨主席交替之際，新黨又生家變，為了新黨路線，兩派人馬大亂鬥。新黨內部開會時，一位新黨顧問指責王炳忠像是共匪，新黨新任秘書長潘懷宗與基層座談時，也重彈冷戰老調，反對兩岸統一，要拿起武器捍衛中華民國，與中華民國共存亡。

未受邀出席北醫大活動還是臨時神隱？ 陳時中部長行程羅生門

衛福部長陳時中作臨時取消原定出席的北醫大活動，導致在場久候的媒體撲空。今他上廣播節目後，媒體詢問是否因受到美豬、美牛開放...

黃榮村接考試院長 9月1日上任

第13屆考試院正副院長及委員明天上任，考試院將舉行考試院暨所屬部會首長聯合交接典禮，由副總統賴清德監交；監察院新任秘書長...

18歲公民權先修憲 年輕人要參政權

「落實下修18歲公民權，應該先降低國會修憲門檻！」憲政改革公聽會「落實18歲公民權」31日召開，學者認為修憲門檻過高是一大障礙，應該針對憲法本文修改第130條，甚至組任務型國民大會；或採「類推適用」原則，修憲後再由法律層面細部規範，切實保障年輕人參政權。

下修18歲有共識 籲修釋憲雙軌並行

「年滿18歲能投公投，但不能投票選舉立委及公職，是時候修憲或釋憲還權於年輕人了！」民進黨立委鍾佳濱31日舉行「落實18歲公民權」憲改公聽會指出，公民權下修18歲已經取得8成民意共識；民眾黨立委蔡壁如則提出，應由執政黨主導，釋憲跟二階段修憲「雙軌並行」。

影／瘦肉精美豬開放 北市藍議員轟中央 柯：有點鴨霸

總統蔡英文上周突然宣布明年元旦起有條件開放美國豬肉進口，引發社會討論，台北市長柯文哲31日直言「實在是有點鴨霸」，柯也批...

熱門新聞

用美豬牛換什麼？ 陳時中：換一個國際地位

孫大千諷蔡政府三輸：美軍還沒有來 美豬先來了

開放瘦肉精美豬 馬英九吐12字 要蔡英文鄭重道歉

蔡英文進美豬下台？陳其邁：要入國際組織就要守規範

AIT電報解密：六項保證始終是對台對中政策根本要素

蔡英文曾反對瘦肉精 新北議長：買下畫面來播

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。