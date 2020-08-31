美公布六項保證解密檔案 外交部感謝堅定承諾

美國在台協會台北辦事處（AIT/T)今天在官網公布美國政府有關1982年「八一七公報」及「六項保證」，當年美國國務院電報的歷史解密檔案，並重申「六項保證」為美對台政策的基本要素，強調美國將持續對台軍售。我外交部表示，值此中國不斷以文攻武嚇破壞台海及區域和平與穩定之際，對於美方展現對台灣安全的堅定承諾表達由衷感謝。

外交部表示，美國政府多年來一再重申「台灣關係法」及「六項保證」的對台承諾，並依據我方防禦需求對台軍售，以實際行動反映美方一貫對台灣安全的堅定支持。美方解密相關重要歷史檔案，且首度公布美國對台灣「六項保證」的詳細內容。這是繼於去年8月30日將雷根總統1982年簽署「八一七公報」的秘密備忘錄內容解密後，進一步還原當時美方與兩岸交涉的情形。

外交部表示，藉此正告中方，切勿再錯誤引用上述公報，籲請中國正視其對和平解決台海問題的承諾，並闡明美方將持續致力助台灣維持防衛能力。

外交部表示，台灣作為印太地區重要的民主國家，會堅定對抗來自中國的打壓與脅迫，矢志捍衛民主、自由與人權的普世價值。我國也將善盡區域成員的責任，持續強化自我防衛能力，以及與美國和理念相近國家的安全夥伴關係，以確保台海及區域的和平、安定與穩定。