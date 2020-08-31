捷克台灣文化交流展新頁 李永得：支持布拉格愛樂明年訪台

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及訪團重要藝文界代表共21人，今日下午參訪國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館，並與文化部長李永得等人會談。文化部長李永得會後表示，將全力支持明年布拉格愛樂訪台，以及台捷雙方翻譯文學作品出版，此外，也將持續加強年輕藝術家互相交流、駐村等計畫。

今日參訪人士包括國際筆會捷克分會主席德德切克（Jiří Dědeček）、布拉格愛樂樂團卡利總監斯多娃（KateřinaKalistová）及台北愛樂室內及管弦樂團營運長徐家元，為台捷最高層級政府、文化界代表首次交流會談。

布拉格愛樂樂團去年原定到中國大陸演出14場，因布拉格市長賀吉普表達反對「一中條款」立場，樂團演出遭封殺。捷克愛樂樂團總監卡利斯多娃表示，布拉格愛樂明年9、10月將來台演出，並邀請台灣樂團赴捷演出。國際筆會捷克分會主席德德切克也表示，近年台捷雙方有不少文化出版交流計畫。

李永得在會談中表示，不管是台灣或是捷克，都有許多藝術家透過文學、音樂與繪畫的形式，訴說土地的故事，凝聚人民的情感，甚至反抗政治的迫害，帶著人民一起面對國家的歷史，如「捷克音樂之父」史麥坦納透過音樂，讓捷克人產生本土意識及自我認同。史麥坦納的作品「我的祖國」，則如同是捷克人的第二國歌。

李永得也提到，擔任高雄市副市長期間，曾邀請捷克愛樂音樂總監的馬卡爾，於高雄演出台灣音樂家蕭泰然的「1947序曲」。此外，台灣的雲門舞集、台北愛樂也都曾到捷克演出；而台北市立美術館目前也正展出的捷克當代藝術家「弗拉基米爾・可可利亞」個展。

韋德齊致詞時表示，深刻認同捷克是熱愛音樂的民族，也對台灣灣的音樂文化深感興趣，他深信「透過一個民族的音樂可以深入了解這個國家的靈魂深度」。

會談尾聲，韋德齊致贈李永得捷克著名的玻璃藝術作品，李永得則回贈象徵節節高升的「理節筆」與客家特色的藍染圍巾，為台捷雙方藝術文化交流留下見證。

文化部表示，今日特別安排雙方於台北當代工藝設計分館週一休館時進行會談，除了避開平日人潮，落實防疫措施，也安排捷克參觀工藝中心。