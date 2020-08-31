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未受邀出席北醫大活動還是臨時神隱？ 陳時中部長行程羅生門

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照

衛福部長陳時中作臨時取消原定出席的北醫大活動，導致在場久候的媒體撲空。今他上廣播節目後，媒體詢問是否因受到美豬、美牛開放的壓力而取消昨天行程，他表示，「只是時間排不出來」，且周五便已通知北醫大；然而同一時間，衛福部公關室卻出現澄清訊息表示，「陳部長昨（30）日並無受台北醫學大學邀請出席」，讓人摸不著頭緒。

蔡總統日前突然宣布明年元旦開放，引發震撼，而承諾以身作則吃美豬的衛福部長陳時中，原訂出席昨天台北醫學大學舉辦的「國際綜合醫療高峰論壇」，卻臨時決定「神隱」，未現身面對。

一整天不回應、不面對的阿中部長，到了晚間卻現身北醫醫療高峰論壇的晚宴，並暢談美豬、牛開放政策「來得非常突然也非常快速」。

而今早陳時中接受媒體聯訪時，被問及是否因受到壓力才臨時決定取消北醫大行程。他回應表示，「時間真的排不出來」，應該禮拜五就已經通知北醫大了，後來答應去晚宴，也是八時初才抵達，「對於媒體撲空感到很抱歉」。

不料，就在陳時中剛回應完行程取消一事，衛福部公關室隨即發布澄清說明：「陳部長昨（30）日並無受台北醫學大學邀請出席2020國際綜合醫療高峰論壇之情事（即原來並無該行程，僅受邀高峰論壇的晚宴）」

然而細看論壇的議程表，陳時中不僅明列致詞貴賓，向北醫大詢問何時得知陳無法出席，對方則回應，「或許因層級不夠」，但確實當天上午才接獲通知陳部長不克出席。

陳時中究竟是未受邀、還是臨時神隱，真的是讓人霧裡看花，希望美豬美牛的開放標準不要也像行程說不清、講不明白才好。

衛福部表示陳時中並未受邀參與北醫大舉辦的論壇。記者楊雅棠／翻攝
衛福部表示陳時中並未受邀參與北醫大舉辦的論壇。記者楊雅棠／翻攝
「國際綜合醫療高峰論壇」議程表。記者楊雅棠／翻攝
「國際綜合醫療高峰論壇」議程表。記者楊雅棠／翻攝

北醫大 陳時中 美豬

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