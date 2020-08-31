下修18歲有共識 籲修釋憲雙軌並行

「年滿18歲能投公投，但不能投票選舉立委及公職，是時候修憲或釋憲還權於年輕人了！」民進黨立委鍾佳濱31日舉行「落實18歲公民權」憲改公聽會指出，公民權下修18歲已經取得8成民意共識；民眾黨立委蔡壁如則提出，應由執政黨主導，釋憲跟二階段修憲「雙軌並行」。

年齡限制不合時宜

「當你年滿18歲可以考駕照，但不能成為動物飼主，機車跟養雞對社會孰輕孰重？」鍾佳濱質疑，像滿19歲警專畢業可赴任當警察，但未滿20歲卻不能當保全，法令對人民成熟度的判斷標準為何？又如滿18歲可以投公投，但未滿20歲卻不能當農會人員，「可以決定國家重大政策，卻不能參與基層農會業務？」

鍾佳濱指出，行政院已經通過民法修正案，將成年年齡下修到18歲，但選舉權下修18歲仍待修憲通過；而其他涉及公民權行使的參政年齡，如要滿20歲才能籌組政黨，集會遊行負責人要滿20歲，滿20歲才能複決修憲案等，是否須一併檢討修正？「此外像被選舉權23歲，甚至總統要滿40歲才能參選，都應該檢討。」

民眾黨提雙軌並行

「被選舉權23歲應該要調降，這不用明定在憲法裡，授權法律修訂即可。」民眾黨立委蔡壁如表示，投票權降到18歲是跨黨派共識，應該從法律層面來盤點；至於調降修憲門檻，應該由民進黨提出釋憲，進行兩階段的修憲論，提出釋憲跟二階段修憲「雙軌並行」，取消憲法年齡限制，授權法律去訂定，即民眾黨主張的「一憲二法」。

民進黨立委吳思瑤強調，目前只有民進黨立委陳亭妃的版本，是以修正憲法本文130條來處理，她也傾向用這種方式處理。但除了在政治參政權之外，其實校園民主自治的落實並不夠，希望在大學法能鬆綁提升青年在校園民主自治的參與，例如校長及校務會議代表的遴選等，回到教育配套來提升年輕人公共事務參與。

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