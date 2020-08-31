18歲公民權先修憲 年輕人要參政權

「落實下修18歲公民權，應該先降低國會修憲門檻！」憲政改革公聽會「落實18歲公民權」31日召開，學者認為修憲門檻過高是一大障礙，應該針對憲法本文修改第130條，甚至組任務型國民大會；或採「類推適用」原則，修憲後再由法律層面細部規範，切實保障年輕人參政權。

把年輕人當國家夥伴

「要促成國家永續發展，要落實青年公共及政治參與，必須要把年輕人當成國家的夥伴！」台灣少年權益福利促進聯盟副秘書長劉志洋認為，要把青年參與視為正式的政治機制，而非苦苦追趕法令規定，國家要提早為年輕人做好轉大人的準備，單純把投票年齡下修只是基本款，還包含對政策資源挹注的重視等。

「18歲可以報考公職，為何20歲前卻不能選出符合理念的民意代表跟首長？」政大外交系學生鄭治綺表示，年長者認為年輕人容易被帶風向、不關心政治等，但憲法身為國家根本大法，卻在在對年輕人信任度不高，其實下修年齡限制才能讓年輕人產生責任感，萌發公民意識，候選人也會重視並提出年輕人導向的政見。

台灣青年民主協會理事長張育萌指出，2005年修憲後至今，台灣錯過了984萬多人次的投票權，到2014年20歲以下公民達到只剩20%，高齡化更凸顯下修年齡限制的刻不容緩；日本解禁後240萬年輕人可投票，投票率增加了1成多，「要讓年輕人認為『政治會因我而改變』！」

考慮組任務型國代

台大法律系教授林明昕質疑，由於憲法增修條文第12條的不合理規定：「贊成票要超過可投票總數的半數」，綁死了修憲權；若從釋字499號「違反自由民主法治則修憲無效」來看，這是否已經違反憲法本質的規定？況且憲法不像刑法要罪刑法定，本來就可以類推適用，可以只針對130條去解釋，再從法律層面調整修改。

「70年前認為20歲才算成年，跟當年教育程度跟識字率有關。」義守大學公共政策管理系教授吳明孝指出，現在18~20歲人口約佔5.45%，32萬選舉人的影響不容小覷。建議行政院應該成立專責任務編組，全面盤點相關法律、法條，立法院也應該成立專責委員會處理，提出包裹立法，將所有法律一次性通過修改。

「其實18歲就應該享有被選舉權，這是對年輕人見解能力的考驗。」人權公約實行監督聯盟召集人黃嵩立建議，應該直接修改憲法本文，而非動用憲法增修條文；為此，一定要降低修憲門檻，執政黨應該要有策略性規劃，如果仍然未能降低修憲門檻，就應該直接向大法官要求釋憲，然後啟動任務型國代組成修憲委員會。

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