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影／瘦肉精美豬開放 北市藍議員轟中央 柯：有點鴨霸

聯合報 / 記者 陳煜彬 楊凱竣／台北即時報導
總統蔡英文28日無預警宣布開放美豬美牛進口，台北市長柯文哲今日被問及此事，認為沒跟大家商量就宣布明年元旦要實施，「實在是有點『鴨霸』」。記者陳煜彬／攝影
總統蔡英文28日無預警宣布開放美豬美牛進口，台北市長柯文哲今日被問及此事，認為沒跟大家商量就宣布明年元旦要實施，「實在是有點『鴨霸』」。記者陳煜彬／攝影

總統蔡英文上周突然宣布明年元旦起有條件開放美國豬肉進口，引發社會討論，台北市長柯文哲31日直言「實在是有點鴨霸」，柯也批評中央政策矛盾，例如進口有瘦肉精美豬，但不准用於營養午餐；進口美豬可驗出瘦肉精但國內豬不行。台北市議會國民黨團也召開記者會，要求含瘦肉精的美豬，未來若要在台北市販售，必須要「零檢出」，否則不得在北市販售。

國民黨議員徐巧芯說，中央宣布開放美豬牛前，完全沒跟地方和立法院溝通，單用一紙行政命令，若認為地方要遵守命令，應該要直接下令自治條例失效。徐巧芯也批民進黨現在老是拿馬政府打算開放美牛進口來說嘴，但完全忽略當時是「牛豬分離」，要民進黨別「魚目混珠、指牛為豬」。

美豬 北市 瘦肉精

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