影／傳基層不滿江兩岸路線 江啟臣：未揚棄92共識精神

針對有國民黨基層黨員不滿黨主席江啟臣的兩岸路線，江啟臣表示，國民黨是一個民主政黨，本來內部就允許有不一樣的聲音，但會求取最大的公約數，面對現今兩岸局勢，如何讓過去92共識中「求同存異」這樣的精神，延續兩岸互動，這樣子的方向，國民黨是不會改變的。

江啟臣今天上午在台東縣議會黨團舉行反對含瘦肉精美豬進口記者會，會後被媒體問到有「基層黨員不滿主席黨務改革中的兩岸路線」。江啟臣做了上述表示。

江啟臣強調，沒有揚棄92共識的問題。他說，「我們的兩岸論述，從國民黨改革委員會提出來之後，花了一段時間，到各個地方去跟基層黨代表與黨員作溝通，說明，這兩天就會作一個定案，到時候會跟中常會及全代會作一個報告。國民黨預定9月6日舉行第20屆第4次全國黨代表大會。

他指出，現階段的兩岸情勢跟過去有所不同，但是如何讓兩岸當中92共識所代表的求同存異的精神，能夠延續兩岸的互動，這樣方向是不會改變的；江啟臣說，國民黨不會揚棄92共識「求同存異」的精神。