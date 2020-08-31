陳其邁首度拜訪議長 曾麗燕：韓市長好政策要延續
高雄市議會定期會10月5日登場，市長陳其邁上任後今天首度拜會議長曾麗燕，曾麗燕向陳其邁提出多項建言，希望陳超越政黨立場，韓前市長主政時期的好政策要能延續，對中央開放美國豬進口，盼市長展現為市民食安嚴格把關的堅定態度。
陳其邁由市府秘書長楊明州陪同拜會議長曾麗燕，曾建議陳其邁多聆聽市民聲音及重視議員建言，陳其邁則允諾「市府對過去好的政策一定會比以前做得更好」。
中央開放美國豬進口台灣，曾議長十分擔憂，期盼陳市長超越政黨立場，以保障市民健康為優先，提出因應對策。陳強調，未來將做好檢驗、標示及分區販售等配套。
雙方也交流汛期、疫情等議題，今年11月有大批遠洋漁般返回高雄漁港，曾麗燕提醒市府提前做好船員及外籍漁工的邊境管理與防疫工作，讓市民放心、安心。
曾麗燕也關注大林蒲遷村案，她說，市府與居民對「以地易地」內容迄今未達成共識，期盼市長考量大林蒲過去承擔工業汙染的委屈，還給當地居民遲來的土地正義。陳其邁回應，市府會做好相關配套措施，重視遷村後公共建設，他當市長最大任務是提升高雄經濟，經濟做好才能促成高雄接軌國際，才不辜負市民期待。
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