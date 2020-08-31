陳其邁首度拜訪議長 曾麗燕：韓市長好政策要延續

高雄市議會定期會10月5日登場，市長陳其邁上任後今天首度拜會議長曾麗燕，曾麗燕向陳其邁提出多項建言，希望陳超越政黨立場，韓前市長主政時期的好政策要能延續，對中央開放美國豬進口，盼市長展現為市民食安嚴格把關的堅定態度。

陳其邁由市府秘書長楊明州陪同拜會議長曾麗燕，曾建議陳其邁多聆聽市民聲音及重視議員建言，陳其邁則允諾「市府對過去好的政策一定會比以前做得更好」。

中央開放美國豬進口台灣，曾議長十分擔憂，期盼陳市長超越政黨立場，以保障市民健康為優先，提出因應對策。陳強調，未來將做好檢驗、標示及分區販售等配套。

雙方也交流汛期、疫情等議題，今年11月有大批遠洋漁般返回高雄漁港，曾麗燕提醒市府提前做好船員及外籍漁工的邊境管理與防疫工作，讓市民放心、安心。