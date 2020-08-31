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國防院明年擬辦兩岸情勢研討會 提供經費邀陸學者來台
財團法人國防安全研究院110年度預算案上午送到立法院，預算內容指出，國防院有意於明年7、8月間，透過民間學術單位舉行東亞暨台海情勢學術研討會，並以提供經費方式，要求主辦單位須邀請中國大陸學者來台發表有關台海情勢等論文，希望藉此了解東亞及台海情勢與發展、中國政治發展、中國軍事外交及中國經濟社會情勢。
預算案指出，明年度學術合作交流案，包括舉行東亞暨台海情勢學術研討會。
國防院表示，國防院設立宗旨之一為拓展國際事務交流及合作，為有助增進與各界學術交流，擬於2021年7、8月舉辦兩岸學術交流研討會，以利了解東亞情勢、兩岸關係與發展、中國政治發展、中國軍事外交及中國經濟社會情勢。
預算說明特別指出，為順利邀請中國大陸學者，將透過經費補助方式進行，補助某國內學術單位舉辦此次研討會，經費需求為42萬5000元。
國防院認為，此會將有助各界及兩岸學者進行學術交流，了解東亞及台海情勢與發展、中國政治發展、中國軍事外交及中國經濟社會情勢，將會議論文投稿至相關期刊或專書發表。
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