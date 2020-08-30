神隱一天 阿中部長北醫晚宴談美豬進口政策來得突然

蔡總統日前突然宣布明年元旦開放，引發震撼，而承諾以身作則吃美豬的衛福部長陳時中，原訂出席昨天台北醫學大學舉辦的「國際綜合醫療高峰論壇」，卻臨時決定「神隱」，未現身面對。不料，一整天不回應、不面對的阿中部長，晚間則現身北醫醫療高峰論壇的晚宴，表示「政策來得非常突然也非常快速」，但政策只要做到安全、安心就可行，「不會出軌」。

陳時中於晚宴致詞時表示，從一開始的新冠肺炎，到美日團，再到捷克團，「腦袋被塞得滿滿的」。剩下的空間，又被美豬、美牛塞滿，回到學校原本想說些什麼，但「也想不出要供殺毀」。

他說，「政策來得非常突然、也非常快速。」

之所以這麼快做決策，陳時中笑稱在場的北醫校友「世界觀都很好」，因為台灣必須要走出去、必須與國際做連結，尤其後疫情時代，全球供應鏈重組之際，「台灣必然要參加一個」。不論是否選邊站，都必須和國際接軌，標準要一致，才能接軌而「不出軌」，因此才有開放美豬、美牛的決策

但陳時中也承諾，雖然有貿易必要性，但不能犧牲國人安全，因此衛福部和在場所有醫學相關人士都責無旁貸，共同監督商討如何達標準，並完全落實，包括國外查廠、邊境管制到後市場監督。

他也表示，應讓人民有清楚的選擇權，不論肉的來源或是「肉要幾分熟」，都要標示清楚，除了安全也要讓民眾安心，這樣「才不會出軌」。