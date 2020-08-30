羅智強：「還我公投」是為民進黨創黨精神和理念講話

國民黨台北市議員、國民黨革實院長羅智強為「還我公投」公投案連署行動今天到高雄，他在國民黨高雄市黨部街講時強調，發起「還我公投」有三個重要理由，1是拿回直接民主、打破鳥籠公投；2是為民進黨的創黨精神和理念講話；3是為苦行、絕食拚公投權的民進黨前輩林義雄講話。

羅智強說，蔡英文總統把公投與大選拆開來，就是剝奪直接民主、剝奪制衡權利，明年如果公投併回大選，大家對瘦肉精美豬議題生氣，2022年就可以投反美豬進口公投，用公投票表達憤怒；如明年不能成功把公投併回來，2022年大選就不能綁公投，這就是蔡英文的算計，就是吃定大家手上沒有公投票，所以要把公投綁回大選，讓蔡總統算計不能得逞。

他說，騎摩托車全台街講力推「還我公投」、「公投綁大選」連署，有3個重要理由，1是明年把公投票拿回來，打破鳥籠公投，因為民主國家人民最大，人民最高意志表現就是公投， 蔡總統把公投沒收了，這是把人民的權利賤踏在腳底，羞辱和侮辱台灣人民，侮辱人民直接民主的權利，這樣的民進黨和蔡英文要被懲罰。

他表示，第2項公投是全體人民神聖的事，不只是國民黨的事，最該站出來捍衛公投、把公投當神主牌的是民進黨，當年民進黨的前輩如前立委「蔡公投」 蔡同榮，一輩子為公投在拚命，還有林義雄為公投苦行絕食，拚了二十年拚出公投，可是一夕之間，蔡總統就把公投沒收掉。公投是民進黨重要的創黨精神、創黨理念， 蔡總統背叛民進黨創黨精神和理念，「是民進黨的叛徒」，民進黨沒有人出來講話。

他說，第3個理由是林義雄為了公投苦行又絕食，2014年為了公投絕食，林說為什麼要絕食，是因為國民黨有鳥籠公投，使得公投幾乎不會通過，這是對不起台灣的民主，所以絕食抗議，林還說了一句名言，「如果我死了， 是掌權者殺了我。」今天民進黨蔡英文把公投沒收了，「掌權者是不是殺了林義雄的理念和堅持？林義雄有出來講話嗎？」羅智強說，「沒有關係，我們幫林義雄講話，明年8月28日找500萬個『林義雄』一起出來幫林義雄講話。」

羅智強表示，不要讓蔡總統看衰，蔡把公投和大選拆開來，就是知道公投的門檻要500萬張同意票，她賭公投和大選分開來，公投沒有那麼高的投票率，不會有500萬人去投票，大家要用行動告訴蔡，不要小看人民，一定要衝出這500萬票。