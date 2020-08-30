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機場高規格防疫措施 歡迎捷克參議院訪問團
捷克參議院議長韋德齊率領的訪問團，31日上午搭乘中華航空公司專機抵台，為了防疫需求，除了團員與一般旅客分流專案辦理通關入境作業外，訪問團成員下機後，地勤人員全面消毒機艙內外，桃園機場公司調派負責清潔作業的信實公司人員至空橋內及國賓室噴灑藥劑消毒。
衛福部疾管署檢疫官31日上午在桃園機場B9國賓門口架設機動型熱顯像儀，待團員下機後立即檢測體溫狀況。訪問團成員稍後引導至國賓室執行入境檢疫程序，初步了解團員健康狀況都沒有出現異常。
整個迎賓程序結束，華航地勤人員及桃園航勤工作人員登上專機展開消毒。桃園機場公司調派負責清潔的信實公司工作人員，從空橋內至國賓門整個空間全部噴灑藥劑消毒，確保環境安全。
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