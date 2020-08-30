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兩岸一家親舔中賣台？陳佩琪酸爆綠營大咖的台灣價值

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天再發臉書，指綠營政治人物，從賴清德、鄭文燦、陳菊、謝長廷到林佳龍等人的兩岸言論，都被定調是台灣價值，但柯文哲的兩岸一家親，卻被抹紅為背叛台灣、 中國間諜、中共同路人。圖／引用自陳佩琪臉書
台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天再發臉書，指綠營政治人物，從賴清德、鄭文燦、陳菊、謝長廷到林佳龍等人的兩岸言論，都被定調是台灣價值，但柯文哲的兩岸一家親，卻被抹紅為背叛台灣、 中國間諜、中共同路人。圖／引用自陳佩琪臉書

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天再發臉書，指綠營政治人物，從賴清德、鄭文燦、陳菊、謝長廷到林佳龍等人的兩岸言論，都被定調是台灣價值，但柯文哲的兩岸一家親，卻被抹紅為背叛台灣、中國間諜、中共同路人。

陳佩琪今天在臉書幫柯文哲大抱不平，陳佩琪說，2019年初，每次她與柯文哲上談話節目，總被問選總統…陳說，當時名嘴結論不外乎「柯文哲一定會去選..」，但身為牽手30年的另一半，對這事的猜測南轅北轍。陳佩琪說，以她對柯文哲的了解， 從頭到尾她都認為柯不會去選2020，理由是「承諾」和「領悟」。

陳佩琪也提到她與柯文哲對於外界謾罵、批評，哪一句最不能接受？兩人結論一致是「兩岸一家親」 陳說，要說人家「舔中賣台」也該講出具體事實，柯文哲沒在做生意，沒在對岸投資事業、更沒雙重國籍，受人批評的30萬有「中」字名稱基金也都賣掉，將來一定終老在台灣 ， 為何要賣台？

陳佩琪說，反正再講什麼都是討罵，她也引述PTT整理的言論。陳佩琪說，賴清德說親中愛台被認為是「台灣價值」； 林佳龍「知中愛台」也是「台灣價值」；鄭文燦「和中才能保台、挺台」也是「台灣價值」；甚至陳菊「兩岸和平發展、與中國交流、張開雙臂歡迎陸客」也被說是「台灣價值」。 但柯文哲的兩岸一家親卻是背叛台灣、 中國間諜、中共同路人。

陳佩琪也引述PTT，表示陳水扁的「兩岸一家人」、謝長廷的「兩岸應建立命運共同體」、魏明谷的「兩岸唇齒相依要加強交流」、趙天麟的「想辦雙城論壇」、鄭寶清「主張引進中資」、 辜寬敏的「兩岸是兄弟之邦」言論，都是台灣價值 ....

陳佩琪還說，柯文哲的兩岸一家親還有一個好玩地方，就是2015年講不會怎麼樣，2017年7月再講一次也還好，突然2017年世大運結束後9月開始，幾乎所有媒體、網軍、名嘴開始狂罵這一句？

柯文哲 陳佩琪 台灣價值

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