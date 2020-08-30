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開放美豬美牛不必經立院？在野喊要備查改審查

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
報系資料照片。
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蔡英文總統日前宣布將開放含萊克多巴胺的美豬，以及放寬30月齡以上美牛進口，並指出，開放未涉及修法，用行政命令就可解決。然而，行政命令仍須送國會備查，立法院也有權審查。在野黨表示，將要求備查改審查，讓行政部門提出具體評估報告，釐清疑慮，才是尊重國會的表現。

蔡英文總統日前舉行記者會，宣布將由農委會和衛福部訂定進口豬肉萊克多巴胺的安全容許值，以及放寬30月齡以上的美國牛肉進口，該政策由行政部門進行預告和公告程序後即可進行，不需經過立法院。

不過行政命令仍須送立法院備查，「立法院職權行使法」第60條規定，「命令送達立法院後，應提報立法院會議。出席委員對於前項命令，認為有違反、變更或牴觸法律者，或應以法律規定事項而以命令定之者，如有15人以上連署或附議，即交付有關委員會審查。」

換言之，立法院仍有權審查相關行政命令，但必須在「交付審查後3個月內完成之；逾期未完成者，視為已經審查」；同時，經院會同意，得以展延一次，審查期最長可達6個月。

民眾黨團總召賴香伶表示，如用審查的方式，可以解決大家很多的疑慮，尤其開放美豬、美牛，是攸關民眾健康安全的重大決議，應由交由國會把關，這也是尊重國會的表現。

時代力量黨團總召邱顯智則表示，美豬美牛的開放事關國人健康與農民生計，不只是社會各界意見不同，民進黨自己內部也有許多不同的聲音，因此呼籲不要那麼倉促，趕在9月初就要馬上公告，應該有更長的預告期間，並且在這段時間充分納入立法院、民間團體和農民的聲音，讓政策是在充分的討論與社會溝通後再來公告施行。

他並指出，依據立法院職權行使法規定，即便是行政命令，還是要經過立法院的備查或審查程序，也還是有可能經過立法院議決後，通知原機關要更正或廢止的狀況，這部分時代力量會為國人強力把關。

美豬 美牛

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