影／捷克議長偉德齊率團抵台 參訪團口罩有兩國國旗
捷克參議院院長韋德齊伉儷接受立法院長游錫堃邀請，率領89人訪問團30日上午11時搭乘中華航空公司包機抵達桃園機場，外交部長吳釗燮等我方官員在國賓門迎接。因應防疫需求，衛福部疾管署對全團採檢，完成後團員搭乘專車離開桃園機場。
韋德齊下機後透過翻譯表示，訪問團成員所戴的口罩，上面印有中華民國及捷克的國旗，是捷克處於最嚴重新冠肺炎疫情時期，台灣政府所捐贈的口罩，他們就這樣戴著防疫，非常感謝。
30日在國賓門口接機的包括外交部長吳釗燮、立法院秘書長林志嘉、捷克駐台代表等官員。韋德齊議長率團下機後，吳釗燮部長趨前迎接，同樣因應防疫需求，雙方沒有行傳統握手禮，改以互相碰觸手臂的方式替代。
韋德齊率團於8月30日到9月4日間訪台，訪團成員共89人，包括捷克科技人士、參議員、企業代表、學術、文化界人士。布拉格市長賀吉普也隨團訪台，下機時特別揮舞中華民國國旗。
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