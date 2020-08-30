快訊

開放美豬 謝龍介爆料來台美衛部長就是瘦肉精老闆

9月起機場改驗唾液 指揮中心：不影響防疫安全

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克參議院議長韋德齊率團抵台 蔡英文臉書表達歡迎

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開六天訪問，外交部長吳釗燮代表政府，前往桃園機場迎接。記者陳嘉寧／攝影
捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開六天訪問，外交部長吳釗燮代表政府，前往桃園機場迎接。記者陳嘉寧／攝影

捷克參議院議長韋德齊今天上午率領89人訪問團來台，蔡英文總統稍早在臉書表示歡迎，捷克是文化深厚、經濟發達的中歐國家。很多台灣的遊客，都拜訪過美麗的捷克首都布拉格，喜歡文學的朋友，則可能讀過捷克作家米蘭昆德拉或博胡米爾赫拉巴爾的作品。

蔡總統說，捷克也和台灣一樣，在1980年代經歷民主轉型。1989年「絲絨革命」發生時，數十萬捷克人民走上街頭，勇敢抗拒強權威脅，最後順利完成了民主化。

蔡總統表示，台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事。「我們也希望，可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。」

蔡總統指出，這次的訪團成員，除了參議院領袖和資深參議員，還有布拉格市長賀瑞普、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等學界和文化界人士，以及企業領袖和媒體代表，陣容相當龐大。「期待接下來幾天，我們能展開全方位的深入交流。」

捷克 蔡英文

延伸閱讀

蔡政府無預警開放美豬美牛 台青協︰應暫緩上路

略過立院開放美牛豬 藍質疑蔡英文與美簽諒解備忘錄

台開放美豬 港媒：台灣已是「美國屬地」的錯覺

影／美豬、美牛開放進口 國民黨批蔡政府毒害國人健康

相關新聞

兩岸一家親舔中賣台？陳佩琪酸爆綠營大咖的台灣價值

台北市長柯文哲妻子陳佩琪今天再發臉書，指綠營政治人物，從賴清德、鄭文燦、陳菊、謝長廷到林佳龍等人的兩岸言論，都被定調是台...

影／捷克議長偉德齊率團抵台 參訪團口罩有兩國國旗

捷克參議院院長韋德齊伉儷接受立法院長游錫堃邀請，率領89人訪問團30日上午11時搭乘中華航空公司包機抵達桃園機場，外交部...

捷克參議院議長韋德齊率團抵台 蔡英文臉書表達歡迎

捷克參議院議長韋德齊今天上午率領89人訪問團來台，蔡英文總統稍早在臉書表示歡迎，捷克是文化深厚、經濟發達的中歐國家。很多...

公開表態 吳怡農：不會參選2022台北市長

民進黨備戰2022年地方選舉，黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農曾被黨內點名。吳怡農今天明確表態，他不會出來參選台...

捷克參議長今抵台訪問 吳釗燮代表接機

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開六天訪問。韋德齊率領的捷克團在布拉...

維特齊訪台 捷克學者：回歸外交常態把握戰略先機

捷克參議院議長維特齊率約90人訪問團今天抵達台灣。捷克學者認為，訪台行對捷克與中國政治、經貿關係的負面衝擊被誇大，在全球...

捷克參議長今抵台訪問 將見蔡英文參訪宏碁

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開六天訪問。韋德齊抵台後，將先後在政...

孔子學院影響學風 捷克師：應加強與台教育交流

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今天率團訪台，一名在台灣授課6年的捷克講師盼此團能加強歐洲與台灣的教...

李眉蓁：提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例

蔡政府開放美豬進口引發爭議，國民黨高雄市議員李眉蓁說，期待別人不如自立自強，她將建請高雄市議會，以幫市民健康把關為前提，...

高鈺婷「花瓶」？ 幕僚讚她有腦敢戰

經歷徐永明涉賄、黃國昌「錄音門」與一連串退黨潮後，時代力量終於在昨天選出新主席，試圖以嶄新形象止血再出發。新任黨主席高鈺...

高鈺婷掌時力 團結大考驗

時代力量完成決策會改選後，昨天由新任決策委員召開改選後首次決策會議，推選前副秘書長高鈺婷擔任黨主席；高鈺婷表示，時代力量...

吳釗燮投書義媒 批中國專制籲挺台灣入聯

義大利主流媒體「意見報」日前刊登外交部長吳釗燮投書，強調中國專制政權無所不用其極，台灣則奉行民主法制且防疫成效亮眼，呼籲...

熱門新聞

侯友宜籲說明美豬美牛進口「時空環境」 總統府回應了

上海再傳台灣輸入新冠確診病例 近兩周第3例

昔反對美牛嗆總統下台 陳其邁指當時狀況跟現在不同

開放美牛豬 扁：蔡英文已抗拒不了來自美方的政治壓力

台豬美豬比一比 專家：美豬腥味重、口感不紮實但價低

國軍弟兄吃美豬美牛？國防部：依既有食安規定採購

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。