捷克參議院議長韋德齊率團抵台 蔡英文臉書表達歡迎

捷克參議院議長韋德齊今天上午率領89人訪問團來台，蔡英文總統稍早在臉書表示歡迎，捷克是文化深厚、經濟發達的中歐國家。很多台灣的遊客，都拜訪過美麗的捷克首都布拉格，喜歡文學的朋友，則可能讀過捷克作家米蘭昆德拉或博胡米爾赫拉巴爾的作品。

蔡總統說，捷克也和台灣一樣，在1980年代經歷民主轉型。1989年「絲絨革命」發生時，數十萬捷克人民走上街頭，勇敢抗拒強權威脅，最後順利完成了民主化。

蔡總統表示，台灣和捷克之間，有太多可以彼此分享的故事。「我們也希望，可以針對防疫經驗、經貿投資、觀光旅遊、國際參與等議題，持續深化和捷克的合作。」

蔡總統指出，這次的訪團成員，除了參議院領袖和資深參議員，還有布拉格市長賀瑞普、捷克科學院副院長、大學校長、布拉格愛樂樂團總監等學界和文化界人士，以及企業領袖和媒體代表，陣容相當龐大。「期待接下來幾天，我們能展開全方位的深入交流。」