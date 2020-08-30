略過立法院開放美牛豬 國民黨質疑蔡英文與美簽訂密約

國民黨上午舉行記者會，質疑蔡英文總統宣布開放美牛美豬，與美國衛生部長阿查爾訪台有關，蔡政府所謂的外交泡泡原來是「美牛、美豬泡泡」，更強烈懷疑蔡政府與美方有簽訂密約、諒解備忘錄（MOU），到底拿了什麼條件做交換？到底談判了什麼？蔡英文必須出面說明並向國人道歉，以及解釋為何略過人民可以監督的立法院，片面以行政命令宣布開放。

國民黨文傳會主委王育敏批評，蔡英文選前拒絕毒美牛和毒美豬，曾在遊行中批評「這個政府不跟國會溝通、不跟人民溝通，也不跟在野黨溝通」，這句話國民黨今天回送給蔡總統，因為她已成為專制政府，不配做民進黨主席，不配民主進步四個字，違反民主國家的總統該有的作為。不惜出賣國人健康能保證換來FTA跟BTA嗎？根本不知道。這是喪權辱國的表現。

王育敏拿出2012年立法院通過的「牛豬分離」附帶決議，可開放美牛，但美豬絕對不行。結果現在蔡政府要開放美豬、全齡美牛卻不需經國會同意，是在踐踏人民最高殿堂的國會嗎？蔡英文和民進黨立院黨團總召柯建銘是在怕什麼？當時通過的附帶決議有法律效益，蔡總統片面宣布的行政命令是否有效，未來會有很大的爭議。

王育敏批評，任何一個重大政策跟法令決定都要經國國會審查，因為這是人民國會、最高的民意殿堂，民主國家的真締不是獨裁，不是一個人說的算。蔡英文和民進黨在野時在遊行中高喊國民健康，「請問瘦肉精改變了嗎？萊克多巴胺不會危害人體了嗎？還是國人使用豬肉比例下降了，請問是哪一點改變了？」

國民黨文傳會副主委黃子哲質疑，美國衛生部長來沒多久就宣布開放，「請問蔡政府和美方有沒有簽訂密約、諒解備忘錄？」2016年蔡英文被問到要不要開放時回應「美豬尚未『談判』前沒有預設立場跟結果」；2015年蔡說要談美豬開放是言之過早，「這涉及到複雜的『談判』過程」，所以蔡英文的立場很簡單，沒有談判就沒有開放，那跟美方談判的結果是什麼，條件是什麼，難道不該出來說清楚嗎？除了美豬之外沒有其他條件交換嗎？

黃子哲說，蔡總統執意用行政命令代替國會修法開放美牛豬，民進黨這次怎麼不再繼續批評「馬維拉」了呢？2012年馬政府要開放美牛前，時任總統馬英九重申「不以行政命令開放美牛」，因為要尊重立法院做最後決策，結果民進黨執政後得到行政立法的權力，就用行政命令開放美豬美牛，是把立法院當塑膠嗎？

黃子哲指出，2010年立法院的附帶決議內容明確要求，30月以上的年齡的牛隻與相關製品不得進口，所以這次開放30個月以上的美牛也是違反當年的附帶決議，。蔡英文說這次的開放是時空不同，這是廢話，2012年跟2020年時空當然不一樣，但一樣的是國人健康，難道蔡英文認為國人身體變強壯，能承受萊克多巴胺了嗎？唯一不同是民進黨執政，蔡當總統沒壓力；唯一可以證明的是在這個議題上，民進黨從一而終通通都是政治操作，從沒把國人健康跟產業利益放在心中。

農委會前主委陳保基指出，過去會以「牛豬分離」的方式開放美牛，是因當時國內的食用量一年不到10公斤，但豬肉卻超過35公斤，而且養豬業產值一年有六、七百億；此外，當時也通過附帶決議，讓國家依國內消費型態去訂定標準，因為華人內臟吃得特別多，萊克多巴胺在內臟的殘留率非常高，而進口的不管是橫膈膜還是大腸，這些在國外是沒有訂定標準的，因為外國人不吃內臟。

文傳會副主委鄭照新諷刺，美國衛生部長來台被說是外交大進展，原來這樣的外交泡泡指的是「美豬泡泡和美牛泡泡」。尤其民進黨說過去不開放是因為萊克多巴胺的國際標準還沒訂出來，但事實上2012年就已經訂出來了，但2013年蔡英文仍堅持要零檢出，為何當初零檢出，現在卻要拿國際標準當說詞？這樣昨是今非的說法無法說服民眾。

鄭照新說，蔡英文片面以行政命令宣布開放進口美牛豬，完全跳過人民可以監督的過會，那過去在太陽花學運中堅持公開透明反對黑箱的朋友們到哪裡去了？是不是應該出來反對這樣明顯跳過人民監督的程序，獨裁的政府？

陳保基表示，蔡政府決定開放美豬牛，但做好準備了沒？有人說2012年沒開放是因為民進黨堅持反對，那現在民進黨敢開放他準備好了沒？到底影響會有多大？因為將來一但開放有萊克多巴胺的牛豬，未來不管是加拿大還是紐西蘭進口豬都會因為門檻降低，增加含有萊克多巴胺的進口量，這個增加影響的程度到底有多少？蔡政府準備好了嗎？

陳保基提醒，光是標示產地還不夠，政府必須要要求進口商對於進口肉品跟銷售趨向留下紀錄，例如進口油、進口米都會留下買賣記錄。但這些管理措施都還沒成熟前就由蔡總統來片面宣布開放美豬牛，這對產業界會造成很大的衝擊，難道拿100億就能補償一年750億的養豬產值嗎？

陳保基批評美國什麼都要管，台灣營養午餐不能吃基因轉殖的大豆，美國就說是不公平交易，「一個主權獨立的國家，美國叫你做什麼你就做什麼？」國人必須清楚美國的作風，絕對不會因為這一次開放就結束了，即便台美關係重要，但還是必須保有自己的立場，尤其這次開放30個月年齡以下的美國來台，影響比過去還大。