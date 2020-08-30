公開表態 吳怡農：不會參選2022台北市長

民進黨備戰2022年地方選舉，黨智庫「新境界文教基金會」副執行長吳怡農曾被黨內點名。吳怡農今天明確表態，他不會出來參選台北市長，他也表示，無論黨內派誰出來參選，他都會盡力輔選。

吳怡農表示，任何人想要選台灣首都的市長，當然都需要經過選民的檢驗，他也相信，民進黨內部機制會推出一個最有競爭力、最好的候選人，「兩年後，我也會盡全力輔選。」

吳怡農創辦的公民團體「壯闊台灣聯盟」，今天與美國在台協會、衛福部北區緊急醫療應變中心、台灣醫療救護學會及消防員工作權益促進等團體合作舉辦「成為彼此的後盾」夏季營隊。文化部前部長鄭麗君受邀擔任特別來賓，鄭麗君被問到是否參選下屆台北市長時表示，「目前沒有任何規劃」。

吳怡農表示，「我不會選市長」，此外，過去這段時間，鄭麗君長期以來在公共領域的努力與付出，相信大家有目共睹，「部長接下來任何規劃，我都會支持」。