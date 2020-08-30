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捷克參議長今抵台訪問 將見蔡英文參訪宏碁

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
捷克訪團在全體團員通過檢測並由團長參議長韋德齊發表精神談話後，登機出發前來台灣。圖／外交部提供
捷克訪團在全體團員通過檢測並由團長參議長韋德齊發表精神談話後，登機出發前來台灣。圖／外交部提供

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開六天訪問。韋德齊抵台後，將先後在政治大學與立法院發表演說，並與蔡英文總統、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人會面，並陸續參訪宏碁、合庫銀等企業。

因應韋德齊造訪，立法院文化走廊9月也將舉辦以「慕夏之窗」為主題的捷克特展，主視覺以捷克愛國插畫家慕夏唯一彩繪玻璃作品作為設計元素，展出捷克的民主、國會、風俗民情、藝術人文與台捷友好。

立法院秘書長林志嘉表示，捷克參議長在捷克憲法位階僅次於總統，此次韋德齊在立法院議場發表演說，不僅是睽違45年後，再有他國議長在立院議場演講，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。

此次捷克訪團約90人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，防疫規格不輸美國、日本團，因人數眾多，且前往地點多沒有外交泡泡經驗，除3次採檢、專機、專車、動線區隔外，還會特別安排防疫醫師到場，觀察防疫措施落實情況。

韋德齊率領的捷克團在已在布拉格當地時間29日下午3時50分從哈維爾機場搭乘中華航空CI-7954航班包機出發，預計台北時間今早上11時抵達桃園機場。外交部長吳釗燮代表政府，前往桃園機場迎接韋德齊參議長訪團，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。韋德齊在出發前表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此從哈維爾機場啟程出發別具意義。

捷克 立法院 桃園機場

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