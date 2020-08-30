捷克參議長今抵台訪問 將見蔡英文參訪宏碁

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）今天搭乘華航包機率團訪問台灣，展開六天訪問。韋德齊抵台後，將先後在政治大學與立法院發表演說，並與蔡英文總統、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮、衛福部長陳時中等人會面，並陸續參訪宏碁、合庫銀等企業。

因應韋德齊造訪，立法院文化走廊9月也將舉辦以「慕夏之窗」為主題的捷克特展，主視覺以捷克愛國插畫家慕夏唯一彩繪玻璃作品作為設計元素，展出捷克的民主、國會、風俗民情、藝術人文與台捷友好。

立法院秘書長林志嘉表示，捷克參議長在捷克憲法位階僅次於總統，此次韋德齊在立法院議場發表演說，不僅是睽違45年後，再有他國議長在立院議場演講，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。

此次捷克訪團約90人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，防疫規格不輸美國、日本團，因人數眾多，且前往地點多沒有外交泡泡經驗，除3次採檢、專機、專車、動線區隔外，還會特別安排防疫醫師到場，觀察防疫措施落實情況。

韋德齊率領的捷克團在已在布拉格當地時間29日下午3時50分從哈維爾機場搭乘中華航空CI-7954航班包機出發，預計台北時間今早上11時抵達桃園機場。外交部長吳釗燮代表政府，前往桃園機場迎接韋德齊參議長訪團，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。韋德齊在出發前表示，此行目的是表達對民主台灣的支持，因此從哈維爾機場啟程出發別具意義。