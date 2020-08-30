李眉蓁：提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例

蔡政府開放美豬進口引發爭議，國民黨高雄市議員李眉蓁說，期待別人不如自立自強，她將建請高雄市議會，以幫市民健康把關為前提，提案修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案，增修第12條「高雄市流通之豬肉品及其他相關產製品，不得檢出乙型受體素」即「萊克多巴胺0檢出」。

李也說，修訂高雄市食品安全衛生管理自治條例修正案要加強查驗相關製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列的豬肉及相關產製品，只要檢出乙型受體素如萊克多巴胺，即開罰。另，累犯或是情節嚴重者另制定加重罰則。

國民黨高雄市議員黃紹庭則對市長陳其邁喊話「台中市堅持瘦肉精零檢出，陳其邁呢？」並三問陳其邁市長。

黃紹庭說，蔡政府說過去也曾反對過美豬，現在只以「時空環境背景不同」作為理由就要讓含瘦肉精的美豬強渡關山，請問陳其邁，高雄市民的身體健康考慮，也會因為「時空環境背景不同」而能夠改變嗎？