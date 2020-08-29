北市食安自治條例不得檢出瘦肉精 新北：嚴格把關

蔡英文總統昨宣布開放美豬、美牛。台北市副市長黃珊珊強勢表態，北市食品安全自治條例本來就規定販售豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）。新北市衛生局表示，動物用藥安全容許量標準是中央權責，由中央主管機關會商相關機關定。目前中央規範是對豬肉瘦肉精零檢出，呼籲中央應進行風險評估訂定標準，並對民眾說明，地方一定會嚴格把關。

依照食藥署目前動物用藥殘留標準，若表列中未列的藥品品目，不得檢出，用於豬肉的瘦肉精目前不在表上，等於需零檢出。用於牛的瘦肉精萊克多巴胺目前上限為0.01ppm。

黃珊珊表示，北市食品安全自治條例第九條之一規定，「本市販售之豬肉及其他相關產製品不得檢出乙型受體素（瘦肉精）」。她指出，如果中央的放寬是指禁口，但販售在地方，地方沒有牴觸中央法規，還是要以地方法規為主。

據了解，新北市食品安全衛生管理自治條例內容並無特別提及豬肉不得含瘦肉精，但依中央標準，現行就是不得檢出。以往地方依中央訂定的標準，再自訂食品安全自治條例，不過地方法規不會有逾越母法、比母法嚴格的情形。