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與兩立委在左營設聯合服務處 張顯耀：臥薪嘗膽為2024

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
前立委張顯耀今天與立委李貴敏、鄭正鈐成立聯合服務處，以臥薪嘗膽的心情為2024年立委選舉「超前部署」。記者楊濡嘉／攝影
前立委張顯耀今天與立委李貴敏、鄭正鈐成立聯合服務處，以臥薪嘗膽的心情為2024年立委選舉「超前部署」。記者楊濡嘉／攝影

總統大選、罷免第3屆市長、補選第3屆市長，國民黨都在高雄敗仗，但國民黨員不氣餒，前立委張顯耀今天與立委李貴敏、鄭正鈐成立聯合服務處，為2024年立委選舉「超前部署」，並強調是以臥薪嘗膽的心情，要在藍軍最艱困的地方向下扎根，與市民同甘共苦。

張顯耀當立委時，服務處設在左營眷村，今天成立的聯合服務處所在，並不是眷村，是交通便利、自由黃昏市場附近的文自路上。

張顯耀表示，南部、 特別是高雄市，是藍軍最艱困的地方，經過幾次事情之後，他更深切感受到國民黨要向下扎根，要和民眾同甘共苦，此時，他要用4個字形容自己的心情：「臥薪嘗膽」！

他說，因為高雄國民黨沒有區域立委，所以他邀請包括鄭正鈐和李貴敏兩位立委在內的多位立委，將來協助國民黨高雄市議員、選民在中央協調，做選民服務的工作。

「這個聯合服務處是一個開始；國民黨要重生，要有黃埔精神。」張顯耀說，這個服務處，就是他在高雄的黃埔，由黃埔出發，再接再厲、臥薪嘗膽，一定可以贏得人民的信任與支持。

他表示自己是為2024年立委選舉做準備，有人問他，現在就為2024年立委選舉做準備，會不會太早？他認為與民眾在一起，一點都不會早；台灣現在的處境，不管在經濟、在兩岸、在各方面，都有很多的問題，國民黨既然是在野黨，就扮演好在野黨的角色，認真監督執政黨，沒有任何妥協的餘地。

國民黨 張顯耀

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