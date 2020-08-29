新科黨魁宣示 高鈺婷：時力哪裡跌倒 哪裡爬起來

時代力量第二屆決策委員今天推選前副秘書長高鈺婷為黨主席。高鈺婷表示，時力近來風波不斷，在在考驗黨內是否能有自我反省能力，這屆主席任期僅半年，時間雖短但任務艱鉅，未來將展現企圖心，讓時代力量重新成為台灣群眾對於良善政治文化的選擇。

高鈺婷說，時代力量是一個不畏強權、堅守世代正義的政黨，是一個新世代的、生猛的、有道德勇氣的力量，也是時代力量之所以興起的黨魂；且時力沒有包袱、肯給年輕人機會，以自己為例，2015年才加入新竹時力，並在2019年決定投入選戰，完全是一個政治新人，但時力特質就是共同相信從政需要專業與熱情、要理想性與動手做的行動力，而不一定是家世背景。

高鈺婷指出，時代力量不僅沒有包袱，還是一個勇於自省、不怕改革自己的政黨；雖然一年多來，歷經黨員退黨風波，尤其是有優秀問政能力的公職同志離開，令人非常不捨與遺憾，但從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來，看到問題的下一步，就是找出解決問題的方法，「這是身為工程師最自然不過的工作」。

高鈺婷表示，本次當選的決策委員中，不論參選者或支持者，皆秉持不怕改革自己、越改越好的信念，即便逆風也要挺住前進。高說，只有做出有說服力的成績，才會讓人民相信，時代力量是一個有能力守護世代正義、台灣家園的政黨，而要完成這個改造工作，今天只是第一天，邀請大家持續鞭策時代力量，一起往前走。

至於是否會和黃國昌、已退黨同志進行溝通討論。高鈺婷僅表示，這是時代力量要共同努力的方向，首重還是黨務要有所改變。