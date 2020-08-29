「新竹林志玲」高鈺婷接任時力新黨魁

時代力量完成決策會改選後，今天由新任決策委員召開改選後首次決策會議，會中推選前副秘書長高鈺婷擔任黨主席。高鈺婷表示，將帶領時力繼續往前行，和所有黨內夥伴一起完成改造使命。

高鈺婷從政前是竹科工程師，在立委邱顯智延攬下，投入2020新竹市立委選舉，在藍綠夾殺下仍拿下28.61％得票率，成績不斐。選後，高鈺婷續留黨中央擔任副秘書長，主要扮演黨中央與黨團間的溝通橋樑，直到近日改選，才辭去副秘一職，投入決策委員選舉。

高鈺婷外型亮眼，選舉期間就有高討論高，有「竹科安心亞」、「新竹林志玲」等稱號，也曾榮登網紅蔡阿嘎推薦的10大美女立委候選人第一名。

黨內人士分析，雖然昌派色彩較濃的決策委員在改選後仍有5席左右實力、約佔三分之一席次，但立委王婉諭、高鈺婷、邱顯智等溫和路線代表能衝上前三高票，釋出的是黨內不分派系，都希望能整合路線、團結一致的訊息；而如何整合長久以來紛亂的黨內矛盾，亦是高鈺婷接任黨魁後，要面對的首要難題。