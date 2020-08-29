開放美豬 藍議員拿陳其邁說過的話狠酸雙標

一反過去民進黨主張，蔡英文總統28日宣布放寬美豬、美牛進口限制引發爭議。國民黨高雄市議員黃紹庭臉書發文狠酸「國民黨做不到的事情，蔡英文總統全做到了」，還用一張圖卡寫高雄市長陳其邁當立委時說過的話「讓瘦肉精豬肉進口那天，絕對是總統下台的時候」，凸顯綠營的雙重標準。

黃紹庭說，國民黨開放美國牛肉做「三管五卡」管源頭、管邊境、管市場及「核、標、開、驗、查」5道關卡，反觀民進黨的標準呢？

黃也說，國民黨開放美牛時，沒有黑箱作業，由立法院進行審查，綠委霸占主席台5天，如今民進黨呢？讓人記憶猶新的是，當時是立委的陳其邁曾抨擊讓瘦肉精進口就是總統下台的時候，對照今天的決策，相當諷刺。黃也說，民進黨很明顯的雙重標準，更讓國人憂心的是「這次瘦肉精美豬，下一步將開放什麼？」

被質疑立場丕變，陳其邁說，若開放美豬進口，會要求高雄市衛生局加強萊克多巴胺檢驗頻率，確保符合台灣或國際法規規範，也鼓勵食農教育、地產地銷，獎勵學校營養午餐使用國產豬肉，讓學生吃得安全、家長也安心，會嚴格要求肉品、加工品與餐廳標示清楚，讓民眾選擇時有客觀標準。