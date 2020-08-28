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自曝獄中人頭照 陳水扁：卸任後遭受國共政治追殺

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
前總統陳水扁今在臉書放自己獄中人頭照和捷克前總統哈維爾人頭照。圖／取自台灣勇哥粉絲團
前總統陳水扁今在臉書放自己獄中人頭照和捷克前總統哈維爾人頭照。圖／取自台灣勇哥粉絲團

前總統陳水扁今在臉書放自己獄中人頭照，並表示首度曝光。他並回憶被補入獄，指卸任後果真遭受國共聯手政治追殺，清算鬥爭，連3歲孫子也不放過。

前總統陳水扁在臉書把自己獄中人頭照和他指對台灣最友好支持、但被共產黨下獄的捷克前總統哈維爾入獄人頭照放在一起。

他說，郭文貴2017年8月7日爆料中國共產黨要馬英九「一定要把陳水扁抓進去，不弄，阿扁以後震懾不了他」。再印證2000年3月15中國總理朱銘基說，搞台獨沒好下場。

他再指胡錦濤心腹令計劃2001年8月提出《新形勢下對台戰略的思考》，引用胡錦濤的話「要用陳水扁的人頭祭旗」。打擊阿扁就是打擊台獨勢力。

接著他說，2006年6月7日馬英九說，子彈已上膛並瞄準目標，「陳總統會死得很難看」。2008總統大選前，許信良恫嚇阿扁不停辦台灣入聯公投,卸任後會很慘。而他卸任後果真遭受國共聯手政治追殺，清算鬥爭，連3歲孫子也不放過。

陳水扁 胡錦濤 台獨

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