自曝獄中人頭照 陳水扁：卸任後遭受國共政治追殺

前總統陳水扁今在臉書放自己獄中人頭照，並表示首度曝光。他並回憶被補入獄，指卸任後果真遭受國共聯手政治追殺，清算鬥爭，連3歲孫子也不放過。

前總統陳水扁在臉書把自己獄中人頭照和他指對台灣最友好支持、但被共產黨下獄的捷克前總統哈維爾入獄人頭照放在一起。

他說，郭文貴2017年8月7日爆料中國共產黨要馬英九「一定要把陳水扁抓進去，不弄，阿扁以後震懾不了他」。再印證2000年3月15中國總理朱銘基說，搞台獨沒好下場。

他再指胡錦濤心腹令計劃2001年8月提出《新形勢下對台戰略的思考》，引用胡錦濤的話「要用陳水扁的人頭祭旗」。打擊阿扁就是打擊台獨勢力。

接著他說，2006年6月7日馬英九說，子彈已上膛並瞄準目標，「陳總統會死得很難看」。2008總統大選前，許信良恫嚇阿扁不停辦台灣入聯公投,卸任後會很慘。而他卸任後果真遭受國共聯手政治追殺，清算鬥爭，連3歲孫子也不放過。