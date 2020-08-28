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當年美牛談判 楊志良一句話讓美方馬上收回文件

聯合報 / 記者陳婕翎／台北即時報導
任內開放美牛進口前衛生署長楊志良說，當年談判承受巨大壓力，在國家利益與國民健康盡可能取得平衡，堅持不可有瘦肉精、禁老牛，但綠營卻將強勢反對。他說，「我是最大受害者，蔡英文昨非今是，她欠全國人民一個道歉。」 圖／本報資料照片
任內開放美牛進口前衛生署長楊志良說，當年談判承受巨大壓力，在國家利益與國民健康盡可能取得平衡，堅持不可有瘦肉精、禁老牛，但綠營卻將強勢反對。他說，「我是最大受害者，蔡英文昨非今是，她欠全國人民一個道歉。」 圖／本報資料照片

蔡英文總統昨宣布開放萊劑美豬、放寬美牛月齡上限。任內開放美牛進口前衛生署署長楊志良說，當年談判承受巨大壓力，在國家利益與國民健康盡可能取得平衡，堅持不可有瘦肉精、禁老牛，但綠營卻將強勢反對「我是最大受害者，蔡英文昨非今是，她欠全國人民一個道歉。」

楊志良回憶，二〇〇九年他在美國在台協會與美國人談判時當時對方指呈上一張寫滿英文的紙，其中一段寫著「 承諾進口有瘦肉精美牛、美豬」，這段文字與原先共識不符，但楊志良當下並沒有立刻糾正對方，反而是冷靜詢問對方，「可以影印一份嗎」老美就嚇得收走文件。

為了確保國人健康，政府針對美國牛肉及牛肉製品設下「三管五卡」的管制措施，在開放美牛後第二年，驗出含瘦肉精美牛，楊志良接到報告當下，立刻轉告時任總統的馬英九，必須公布不然政府會失信，新聞稿一出，楊立刻接到駐美代表電話，他被對方臭罵一頓。

楊志良非常憤怒告訴對方，「沒有任何民主國家可以要求另一個民主國家的衛生署長違反自己國家不可有瘦肉精的規定。」楊志良堅持公布含有瘦肉精美國牛肉，不允許當時不可有瘦肉精規定被打破，硬生生攔下1000公噸美國牛肉，避免進入民眾肚中。

但這些努力卻全被民進黨強力反對及民間「反美牛、重啟台美談判」公投連署淹沒，壓力鍋重到楊志良在立法院接受質詢時，短短十三分鐘五度落淚。看著當年追得自己狂打的民進黨，突襲式為萊劑美豬、老美牛開門，楊志良批，正確的程序應是公開風險評估供外界審視再拍板。

楊志良當年做出符合時下情況風險評估，依正常程序經過諮詢委員會審核，甚至發下「若出現吃美牛得庫賈氏症的患者就切腹」豪語，如今聽著蔡英文僅以「時空改變」為由就冒然開放，楊志良痛批，是「混蛋話」，在沒跟全國人民道歉前，根本不該讓萊劑美豬、老美牛進到台灣。

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