影／跨時空打臉！看昔日民進黨 如何反美牛美豬
總統蔡英文今天(28日)正式宣布，明年起將開放含萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口。不過，綠營在2009年曾發動「反毒牛大遊行」，當時的黨主席蔡英文、前主席游錫堃、台南縣長蘇煥智、立委蔡同榮及現任立委高嘉瑜都曾上街頭，高喊「反毒牛、反出賣、反欺騙」。
2012年民進黨曾經公開宣示反對「任何具有瘦肉精」的美豬進口，當時民進黨在臉書中主張「瘦肉精只有零檢出，沒有10ppb」。
現任副總統賴清德在2009年12月舉辦記者會，要求馬英九應該要為美國牛肉造成民意的沸沸揚揚及社會不安公開跟社會道歉。他在2012擔任台南市市長時，更明確表示要杜絕瘦肉精。
2012年6月，立法院朝野立委因美牛案僵持五天四夜，當時在野的民進黨立委占住主席台，與國民黨立委互喊口號叫陣。如今時空交替，要如何面對「態度為何大轉彎」的質疑，恐怕也是民進黨的一大考驗。
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