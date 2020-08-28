美牛豬進口 新竹縣長籲政府勿再為食安問題增添變數

今天下午總統蔡英文宣布台灣將開放進口含瘦肉精的美國豬肉，以及月齡30月以上的美國牛肉；新竹縣長楊文科聞訊表示，國人喜食豬內臟，而瘦肉精又易累積於內臟，美牛則有狂牛病風險，呼籲政府應考量國人飲食習慣及重視國人飲食安全，切勿再為食安問題增添變數。

縣長楊文科表示，瘦肉精即萊克多巴胺，對人體不良影響早有醫學報告證明，過去我國長期禁止含瘦肉精美國豬肉進口，就是因為台灣民眾偏好食用大量豬內臟的飲食習慣，而瘦肉精容易蓄積在豬肝、豬腎、豬肺等內臟部位；開放30月齡以上的美國牛肉進口，更是增加消費者感染狂牛病的風險。

縣府農業處則說，新竹縣養豬場為286家，豬隻約6萬3579頭；養牛場有22家，牛隻約2188頭，台灣本土豬肉自給率約86%，使用瘦肉精的美豬，其飼養成本大幅降低，相對於禁止使用瘦肉精的台灣豬農將造成不公平競爭。

同時還說，經2001年至2011年間政府大力掃蕩瘦肉精使用，瘦肉精在新竹縣已絕跡多年，台灣今年6月才獲得OIE認可自口蹄疫區除名，開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，恐重創本土養豬產業。

縣府表示，為確保新竹縣民飲食安全，未來新竹縣政府仍將以提升縣轄內畜產品的安全衛生及品質為優先考量，杜絕非法使用動物用藥品，保障消費者權益；並再次提醒畜牧養殖業者，瘦肉精為禁藥，依《動物用藥品管理法》第32條之3第1項規定，違法使用禁藥者，將處新台幣20萬以上至100萬以下之罰鍰，業者切勿以身試法。