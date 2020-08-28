美豬開放爭議 鄭文燦：開放進口不代表市場淪陷

蔡英文總統今天宣布有條件開放美豬、美牛進口，引發各界熱議。民進黨籍桃園市長鄭文燦晚上在臉書發文，強調「這是個很困難的決定」，不過經貿要接軌國際、食安也須接受國際標準，開放進口不代表市場淪陷，如今美中貿易戰促成全球供應鏈重組，「是一條融入全球經貿必經之路」，台灣必須把握契機，若猶豫不決、正反對立，看不見的損失難以評估。

鄭文燦說，過去朝野各方都曾主張「零檢出」，反對含有萊克多巴胺（瘦肉精）的豬肉進口，自己也曾依據立法院決議，表達過相同立場。不過，聯合國國際食品法典委員會（CODEX）在2012年制定了萊克多巴胺容許量的國際標準，但台灣一直沒有完成接受的程序，他認為化解爭議最好的方法，就是依據國際標準，落實食品安全。

鄭文燦說，目前包括日本、韓國、澳洲、紐西蘭及所有CPTPP國家，都已開放萊克多巴胺微量容許值的豬肉進口，「開放進口也不代表市場淪陷」，政府可做好加強進口檢驗把關、產地強制標示、扶植國內養豬產業、鼓勵選用國產豬肉消費等配套。

鄭文燦提到，目前台灣進口冷凍豬肉占比僅10%，美豬更只占很小比例，台灣消費者喜愛的是國產溫體豬肉，被替代的可能性很小。豬肉產地都要標示後，不管是大賣場、超市、傳統市場、餐廳及小吃店等，「消費者不至於混淆」。

蔡英文今天公開說明開放美牛美豬進口議題經過嚴謹評估，加上美國國會與企業都支持提升台美經貿關係，對台灣而言應是最有利的時機；鄭文燦與小英立場一致，認為美牛美豬議題爭論不休多年，把握台美經濟合作的機會之窗，堅定地踏出這一步，台灣才有更大的經貿空間。最後也強調「我們審慎地把未來每一步都做好。」