外交部攜手波蘭 提供弱勢及難民人道援助25萬美元

外交部今天表示，外交部委由國合會和「波蘭國際援助中心」（Polish Center for International Aid）合作的「黎巴嫩境內弱勢族群新冠肺炎及經濟危機回應計畫」今天正式啟動，為期7個月；計畫將提供黎巴嫩境內難民與弱勢族群醫療照護、急難救助金及防疫物資等人道援助計約25萬美元，以響應國際社會對黎巴嫩人道援助的需求，協助黎巴嫩進行災後重建。

外交部發布新聞稿表示，計畫原針對黎巴嫩面臨的難民危機、新冠肺炎危機及經濟危機提供協助，然而黎國貝魯特4日發生大爆炸造成嚴重傷亡，計畫目標地區之一Bourj Hammoud也受嚴重影響，因此緊急調配資源協助黎巴嫩的受災家戶，包括提供房租援助機制、緊急現金援助機制及相關防疫物資，使黎國境內弱勢家戶獲得基本照護，度過難關。

外交部表示，「波蘭國際援助中心」 為波蘭規模最大的人道援助組織，在黎巴嫩設有辦公室，與當地相關機構維持良好聯繫，國合會後續將協助安排國內醫院及專家與黎巴嫩分享台灣抗疫經驗，協助黎巴嫩改善防疫標準作業程序，外交部將持續支持我國內人道援助機構，強化彰顯「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的精神。