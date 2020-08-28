黨產條例合憲　國民黨：憲法守護神大法官淪民進黨附隨

大法官會議昨天做出釋字第七九三號解釋，認定政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例合憲。國民黨批評，釋憲結果證明，台灣司法獨立在民進黨執政下蕩然無存，大法官已由憲法守護神淪為民進黨附隨組織。

國民黨主席江啟臣表示，在蔡政府用人唯綠下，早預期釋憲結果，這也更加證明蔡政府違法、違憲的事都做得出來；國民黨黨產有歷史問題，願用最大誠意，以護法、護憲、不護產態度解決，但民進黨只會繼續把國民黨黨產當成政治提款機。

國民黨文傳會主委王育敏指出，現任大法官均由蔡英文總統提名，民進黨立委護航通過任命，有很多原本就有很強的既定政治立場，檢視他們政治立場還有資格續任大法官？台灣司法在民進黨全面執政下獨立性遭嚴重破壞，已是憲政危機。

國民黨考紀會主委葉慶元揶揄，不當黨產條例中涉及個案式立法、溯及既往與限制在野黨發展等3個民主憲政大忌，以溯及既往的個案式立法扼殺在野黨發展，居然被大法官認定合憲，世界民主國家中可能只有台灣有這樣的例子。

「釋憲失敗是中華民國憲政失敗」葉慶元說，民進黨若真要解決黨產問題，就讓國民黨捐出去這件事就結束了，但民進黨就是要政治鬥爭清算國民黨，機關算計，把老百姓當成白癡耍弄，悲哀的是中華民國的司法。

至於後續要如何平反，葉慶元分析，此次大法官對不當黨產條例有諸多部分未解釋，存有未來可透過立委再聲請補充解釋或重新解釋空間，但問題在於要面對現在同一批大法官；大法官是中華民國法界最俊彥之士，做出這樣解釋令人悲哀。

被黨產會點名是國民黨附隨組織，要沒收充公的中央投資公司及欣裕台公司昨天也發出聲明，表示此次釋憲未處理不當黨產條例中溯及既往與倒置舉證責任等憲政失序爭議，令人遺憾，期盼個案法官拒絕適用違憲法律、聲請補充解釋。

國民黨行管會主委邱大展質疑，不當黨產條例以現在的觀念去規範七十幾年前的事合理嗎？扁政府已清查國民黨黨產認定無不法，現在不當黨產條例卻讓黨產會委員當法官，大法官竟然還說法令合憲，根本是憲政笑話。