開放萊劑美豬進口 學界：應提出資料供檢視

政府宣布開放萊克多巴胺美豬，以及30月齡美牛進口。學者認為，當初對外承諾的風險評估、產業溝通，以及執行方式，都應該提出來供外界檢視，既然是政治決定，政治制定的政策，後續要政府要承擔。

台大獸醫專業學院教授周晉澄在2012年專家會議中，因為要求全程開放遭拒，憤而離席，幾次專家會議討論，就有不同的意見，他表示，但這次事前完全沒有討論，既然是政治決定，後續就要去承擔，豬的問題包含健康影響和食品安全問題，這兩部份如何評估，結果如何，都沒有對外說明，唯一提出的，就是要有一百億的基金。

周晉澄說，若有科學證據支持，就提出科學證據，都應該要先解釋清楚才同意進口，究竟標示有沒有辦法完全做到，若整個批次貨櫃進來，上面標示很清楚，但經過分切、處理、製成成品後樣態已經完全改變該怎麼辦，管理方式如何，若僅標示來源國，卻沒寫出是否含有萊克多巴胺，進來以後要如何檢驗，檢驗量能如何，健康風險評估報告在哪裡，也應該公布給大家知道。

他表示，食藥署有個狂牛症(BSE)諮詢委員會，曾在今年六月開過一次會，會中談了美牛、日牛，但並未做什麼決定，當時說年底會開相關的研討會，但卻突然開放了。

宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信表示，美國人不喜歡吃太肥的豬肉，因此會使用萊克多巴胺，但台灣人是否能夠接受是另外一回事，硬要擋掉，國際形勢恐怕很困難，但講白了，開放以後，跟美國換到甚麼東西，後續配套怎麼做，才是重點。