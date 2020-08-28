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蔡宣布解禁美豬牛 蕭美琴：鞏固深化台美貿易關係

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導

為了重啟美台經貿談判解決障礙，蔡英文總統宣布有條件開放美豬美牛進口，我駐美代表蕭美琴28日表示，政策宣示來得甚為及時，台美雙邊洽簽自由貿易協定，可鞏固及深化雙邊貿易關係，也具有戰略和經濟的重大意義，這項協定將可向雙方企業傳遞信心訊號，共創雙贏。

蕭美琴表示，儘管處理農業市場開放議題有其國內政治上的複雜性，蔡總統仍展現準備與美國洽簽高標準貿易協定的強烈決心；當前各國因為新冠疫情蔓延，而高度關注供應鏈安全並積極推動經濟復甦之際，這項政策宣示來得甚為及時。

蕭美琴指出，洽簽貿易協定，將可為理念相近及可信賴的貿易夥伴，提供一個可以鞏固及進一步深化雙方貿易關係的基礎架構。

蕭美琴說，台美洽簽雙邊貿易協定具有戰略面及經濟面的重大意義；在戰略面，台灣是美國在印太地區一個充滿活力、難以取代及理念相近的夥伴，而台灣在因應經濟變局上的韌性，是她生存發展並成為民主燈塔的關鍵因素。

蕭美琴表示，台美雙方的產業高度互補，簽署雙邊貿易協定可降低企業進行跨境商務活動的負擔、促進市場開放，以及在數位貿易、智慧財產權、醫療器材標準等諸多領域的法規調和化。

蕭美琴說，台美雙方政府都期盼透過吸引投資來創造就業機會，而這項協定將可向雙方企業傳遞一項強而有力的信心訊號，創造雙贏。

蕭美琴代表我國政府，重申對美國國會跨黨派議員支持深化與台灣經濟關係表示誠摯感謝，去年12月，161位跨黨派眾議員聯名致函美國貿易代表賴海哲（Robert Lighthizer），敦促他考量與台灣洽簽雙邊貿易協定。另外，根據台北市美國商會公布的「2020年的商業景氣調查」，大多數受調查的美國企業多認同雙邊貿易協定對於該等企業在台灣的營運及貿易具有重要性。

蕭美琴 疫情

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