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影／以ECFA取代92共識？江啟臣：我們尊重全代會上的提案

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
國民黨主席江啟臣回應黨代表擬在全代會上提案以ECFA共識取代92共識。記者巫鴻瑋／攝影
國民黨主席江啟臣回應黨代表擬在全代會上提案以ECFA共識取代92共識。記者巫鴻瑋／攝影

國民黨全代會將在9月6日召開，傳已有黨代表將在會上提案以「ECFA共識」取代92共識，黨主席江啟臣今天則回應，各式各樣的提案國民黨都會給予尊重，也認為各種意見出籠對於國民黨的民主不是壞事。

江啟臣中午替新竹縣議員補選候選人徐瑜新站台，站台前回應即將召開的全代會各界傳言，江啟臣表示，國民黨是民主的，黨內各界在全代會上的各式提案他都給予尊重，全代會也有一定的處理程序，會前大家提的各種意見，江認為對於國民黨內民主不是壞事。

據了解，國民黨黨代表冉齡軒擬在上提案以「ECFA共識」代替「92共識」，作為兩岸論述新解，提案內容則指出ECFA共識是實質的兩岸共識，且是在兩岸經貿代表，海基會與海協會以及在WTO的規範下所簽訂，是兩岸重要的和平發展成果。

而國民黨的改革也將在全代會上公布，江啟臣已經重申「國民黨的核心價值就是中華民國」，不會改變中華民國路線以及92共識所代表的求同存異精神，希望能藉改革替國民黨在接下來幾屆大選能重新贏回執政權，同時也緩解兩岸的緊張情緒。

國民黨 江啟臣 ECFA

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