影／黨產釋憲 江啟臣：蔡政府不要把國民黨產當選舉提款機
「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」將於今天下午4點由大法官經憲法法庭釋憲，但國民黨主席江啟臣今天中午回應認為，面對蔡政府的態度無法感到樂觀，但國民黨仍堅持「護法、護憲、不護產」，卻也同時呼籲民進黨「不要把國民黨產當選舉提款機」。
江啟臣中午來到新竹縣為新竹縣議員補選候選人徐瑜新的客家後援會成立大會站台，會前面對媒體詢問，江啟臣即表示黨產是「歷史問題」，認為在扁政府時期就已經針對不法黨產進行處置，質疑民進黨、蔡政府是針對國民黨何來不法，更不應該將國民黨黨產問題當作自己的選舉提款機。
江啟臣更舉國民黨因黨產遭處置目前仍發不出黨工薪水及退休金的情況表示，不滿法院都已經判決國民黨得拿回25億元的合法黨產，黨產會卻仍要阻擋，質疑蔡政府「勞工不是蔡總統心中最軟的那塊嗎？」，更批蔡英文「如果連勞工的權益都不顧的話，這不是政治鬥爭，那是什麼？」
江啟臣提到，依目前大法官的組成以及蔡政府對國民黨黨產的態度，他「不敢樂觀」，但下午4點的釋憲結果無論如何，江強調國民黨的態度是「護法、護憲、不護產」。
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