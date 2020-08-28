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主任檢察官朱富美接監院秘書長 最高檢同僚：適合

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
新任監察院秘書長朱富美。記者王聖藜/攝影
新任監察院秘書長朱富美。記者王聖藜/攝影

新任監察院秘書長確定由最高檢察署主任檢察官朱富美接任，朱富美昨天向法務部申請提前退休獲准；關於新職，朱富美說，突然被徵詢接任秘書長，在她的人生規畫之外，不過，公職最後幾年如果能以法律專長實踐人權保障，覺得更有意義。

朱富美是司法官學院22期結業，夫婿是台灣高檢署檢察長邢泰釗，刑官運亨通，事實上，朱富美在邢發跡前，更早在公務體系中受到重用。

朱富美的學經歷亮眼，自台大法學博士畢業後，攻讀美國哈佛大學甘乃迪學院研究所、美國印第安那大學法學碩士，還曾以檢察官職借調總統府第一局擔任副局長。

檢察官時期，朱富美在花蓮、基隆偵辦原住民少女性剝削案，傾聽被害人心聲，公職生涯初期便注意到人權保障的重要，後來她偵辦前桃園縣長劉邦友官邸血案

朱富美說，檢察官難免製造出冤案，關鍵在於辦案時欠缺正確的科學鑑定與知識；她說，冤案幾乎都與指紋、聲紋、DNA等鑑定發生錯誤有關，辦「劉邦友血案」時體會最深，引發她撰寫博士論文的動機。

朱富美不久前傳聞要被提名監察委員，不過，出線的是她的同事郭文東；府院高層借重朱富美的行政經驗，沒提名她當監委，仍屬意她進入監察院貢獻所學，對於朱富美脫下法袍轉換另一個重要公職跑道，朱富美的同僚都說「適合。」

檢察官 血案 監察院

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