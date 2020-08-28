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影／高規格迎捷克團 立委全員聽演講 媒體訪後自主管理
聯合國大會今年將如期在9月15日於紐約總部舉行，外交部今天(28日)上午宣布今年台灣推案主題「台灣為全球落實SDG的重要夥伴」(SDG為聯合國永續發展目標)，外交部主任秘書徐儷文表示今年仍將請友邦繼續幫我們連署、致函給聯合國的秘書長，向秘書長表明我們的訴求，徐儷文強調訴求將會扣緊今年聯合國大會的主題，也會強調台灣能在世界防疫與復甦中所做出的貢獻。
外媒問到台灣此次將以什麼樣的名字參與，徐儷文說過去友邦的致函內文中會將我國正式國名「中華民國」與國際上通稱的「台灣」交互使用，不過今年致函的具體內容，要等到信出來後才會確定，徐儷文強調會以各方都能夠了解的情況來處理。
本周捷克團將訪台，立法院邀請捷克議長到立院演講，立法院秘書長林志嘉說各黨團上周召開朝野協商，確定讓捷克議長在議場上演講，各黨團為表對外賓的尊重，也承諾立委們會盡力到場聽演講，只是這場活動防疫高規格，除了確保出席人員皆有明確分流外，媒體採訪後也要遵守14天的自主健康管理，防疫工作密不透風。
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