蔡英文總統今天中午與行政院長蘇貞昌一同宴請民進黨立委，據了解，會中將提及政府將在近期啟動台美自由貿易協定談判，其中也包括敏感且關鍵的美豬、美牛進口議題，先行與立委說明及溝通。至於外傳總統府將於下午舉行記者會對外說明，總統府不願證實。據了解，一旦與立委溝通順利的話，下午記者會將由蔡總統與蘇貞昌一同出席。

台美關係近來日趨緊密，我方一再向美方表達洽簽台美自由貿易協定，以往一直卡在諸多關鍵議題上，其中也包括美豬、美牛議題。不過，從近期蔡總統的對外說法，不難看出，事情似有進展。

民進黨在周三的中常會中，立法部門進行報告時，曾提及立法院新會期要處理的重大議題，就包含美豬、美牛進口議題的台美自由貿易協定。當天僅作簡要報告，並未就議題內容進行報告。

不過，蔡總統在十二日在美國智庫哈德遜研究所與美國進步中心合辦的視訊會議時，就曾提到，「在第二任期內，會繼續與美國合作，首要任務即在區域共同利益，建立更具建設性的台美安全合作關係；其次是啟動自由貿易協定的談判；第三則是與美國合作強化與其他理念相近民主國家的連結。」

對於如何推進台美洽簽自由貿易協定（ＦＴＡ），蔡總統說，「我們必須有清楚且具體的規畫」，過去很長一段時間，雙邊貿易關係受阻於技術性問題而未能持續推進。

蔡總統還表示，「我們有決心依既定的科學標準共同來克服，同時確保消費者安全」，「我相信台灣民眾可以了解與美國建立更緊密經貿關係的價值與優點，我們希望美方也能體察這項協定的深遠戰略意涵。」

此外，蔡總統在十八日接見台北市美國商會會長金奇偉（C.W.Chin）時表示，台美的夥伴關係不斷在深化，雙方簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，外貿協會也啟動「台美企業聯盟」。她也期盼透過雙邊貿易協定（BTA），雙方可以發揮產業互補性，台美經貿往來也會更深化，帶來更多的商機，創造雙贏發展。