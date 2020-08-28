捷克參議院參訪團9/1將造訪 立法院高防疫規格接待

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）參訪團，將於30日抵台訪問，下周二也將參訪立法院並發表演說。因捷克新冠肺炎疫情持續升溫，包含參訪與採訪動線與使用設備，立法院也將祭出全分流措施，落實防疫規劃。

立法院秘書長林志嘉表示，捷克參議長在捷克憲法位階僅次於總統，此次韋德齊還在立法院議場發表演說，不僅是睽違45年後再有他國議長在立院議場演講，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。

因應韋德齊造訪，立法院文化走廊也將於整個9月舉辦以「慕夏之窗」為主題的捷克特展，主視覺以捷克愛國插畫家慕夏唯一彩繪玻璃作品作為設計元素，展出捷克的民主、國會、風俗民情、藝術人文與台捷友好。

此外，立法院紅樓前也將設置民主友誼牆，展示包含1989年捷克發生絲絨革命結束共黨專政等捷克與台灣在民主進程軌跡的相似之處，紀念捷克前總統哈維爾(Václav Havel)與原計畫訪台的捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。

林志嘉說，立院捷克特展將於9月1日當天由韋德齊與立法院長游錫堃共同揭幕，之後兩人也會在民主友誼牆簽名留念。中午游也會在有餐會防疫經驗的美福飯店設宴款待韋德齊一行46人，結束後參訪團將轉往宜蘭傳統藝術中心參觀。

捷克參訪團9月1日上午9時由立法院正門造訪，並步行至議場，在游錫堃頒贈國會外交榮譽獎章後，韋德齊將發表約45分鐘演說。因應新冠疫情，捷克參訪團在立院期間，全院全程配戴口罩、動線分流，保持社交安全距離、不接觸。

此外當天立法院議場南側一、二樓廁所、群賢樓一樓廁所將提供捷克訪賓專用，訪賓離院後即加強該區域消毒清潔工作，之後相關廁所也暫停對外開放使用一天。參訪結束後，立院所有參與接待人員與採訪媒體都要自主健康管理14天。