快訊

獨家／聯發科證實 已向美方申請繼續供貨華為

槍擊影片曝光！館長翻滾一圈倒地 黃國昌：非警告、思慮縝密

捷克參議院參訪團9/1將造訪 立法院高防疫規格接待

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）參訪團，將於30日抵台訪問，下周二也將參訪立法院並發表演說。因捷克新冠肺炎疫情持續升溫，包含參訪與採訪動線與使用設備，立法院也將祭出全分流措施，落實防疫規劃。

立法院秘書長林志嘉表示，捷克參議長在捷克憲法位階僅次於總統，此次韋德齊還在立法院議場發表演說，不僅是睽違45年後再有他國議長在立院議場演講，更是第一位非邦交國議長演講者，對台灣與立法院都深具象徵意義。

因應韋德齊造訪，立法院文化走廊也將於整個9月舉辦以「慕夏之窗」為主題的捷克特展，主視覺以捷克愛國插畫家慕夏唯一彩繪玻璃作品作為設計元素，展出捷克的民主、國會、風俗民情、藝術人文與台捷友好。

此外，立法院紅樓前也將設置民主友誼牆，展示包含1989年捷克發生絲絨革命結束共黨專政等捷克與台灣在民主進程軌跡的相似之處，紀念捷克前總統哈維爾(Václav Havel)與原計畫訪台的捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）。

林志嘉說，立院捷克特展將於9月1日當天由韋德齊與立法院長游錫堃共同揭幕，之後兩人也會在民主友誼牆簽名留念。中午游也會在有餐會防疫經驗的美福飯店設宴款待韋德齊一行46人，結束後參訪團將轉往宜蘭傳統藝術中心參觀。

捷克參訪團9月1日上午9時由立法院正門造訪，並步行至議場，在游錫堃頒贈國會外交榮譽獎章後，韋德齊將發表約45分鐘演說。因應新冠疫情，捷克參訪團在立院期間，全院全程配戴口罩、動線分流，保持社交安全距離、不接觸。

此外當天立法院議場南側一、二樓廁所、群賢樓一樓廁所將提供捷克訪賓專用，訪賓離院後即加強該區域消毒清潔工作，之後相關廁所也暫停對外開放使用一天。參訪結束後，立院所有參與接待人員與採訪媒體都要自主健康管理14天。

捷克 立法院

延伸閱讀

捷克參議院議長訪台見總統 陸外交部：卑劣行徑

立法院將開議 蔡總統蘇貞昌28日宴請綠委

捷克議長將訪台 游錫堃：國際禮儀兼顧高規防疫

游錫堃：今年盼立院早點開議 首次協商討論修憲委員會

相關新聞

時力決策會權力改組 溫和路線成黨內新共識

時代力量決策會改選結果出爐，黨內人士分析，雖然昌派色彩較濃的決策委員仍有5席左右實力、約佔三分之一席次，但立委王婉諭、前...

聯合國大會15日開議 我方將延續去年推案三訴求

外交部今天表示，今年的聯合國大會訂於紐約時間9月15日在聯合國總部開議，除請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為...

捷克參議院參訪團9/1將造訪 立法院高防疫規格接待

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）參訪團，將於30日抵台訪問，下周二也將參訪立法院並發表演說。因捷克新...

F-16維修中心成立 蔡英文：捍衛主權 不是靠卑躬屈膝

蔡英文總統上午出席在台中漢翔公司舉行的F-16維修中心成立，她在致詞時表示，維修中心成立不只強化我國空軍戰力，更是發展國...

影／國民黨財務亮紅燈 侯友宜：跟黨共體時艱克服困難

國民黨9月起財務再亮紅燈，今年至年底為止財務缺口約1億800多萬元，中央黨部表示，黨公職分攤金至今收到的只有2成，勢必要...

監察院秘書長 最高檢主任檢察官朱富美出任

監察院今天宣布，監察院秘書長一職，將由最高檢察署主任檢察官朱富美出任。陳菊表示，感謝朱富美願意承擔前來監院任職，也期盼未...

蔡英文推特4圖回擊：台灣的存在無庸置疑

總統蔡英文昨天深夜在推特上傳4張圖，並寫道「對那些懷疑台灣存在的人，這是我的回應」

黨產條例違憲否 大法官今解釋

台北高等行政法院審理婦聯會等黨產訴訟時，認為政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例有牴觸憲法疑義，裁定停止審判、聲請釋憲，...

內政部修政黨法 可連帶處負責人罰鍰

內政部昨天通過「政黨法」部分條文修正草案，明定政黨違反規定，可連帶處分政黨負責人最高一百萬元罰鍰；草案並新增，對於政黨組...

北農前董座算舊帳 蔡壁如：不喜歡我為何老送水果來？

北農前董事長許長仁昨天在臉書揭露，4年前北農人事鬥爭時，初次見到當時北市府幕僚蔡壁如就極不喜歡。蔡壁如晚間臉書表示，「如...

蔡總統：提升防衛能力 兩岸政策務實

蔡英文總統昨天受邀向澳洲智庫澳洲戰略研究所發表視訊演說，除了提及美中衝突情勢之外，也首次釋放台灣與澳洲的戰略合作的訊息。...

米缸再見底缺1億元 江啟臣：國民黨主席借錢到我為止

國民黨財務捉襟見肘，9月起財務再亮紅燈。黨主席江啟臣表示，今年至年底為止財務缺口約1億800多萬元，將借款應急，希望「國...

熱門新聞

血清抗體翻案？ 外界認為，白牌司機感染源有其他可能性

【重磅快評】萬人血清調查重大發現：「順時中」最安全

罷免第一階段通過 陳致中：尊重

捷克90人訪團來黃珊珊批荒腔走板 蘇貞昌：沒講好就好好講

米缸再見底缺1億元 江啟臣：國民黨主席借錢到我為止

北農前董座算舊帳 蔡壁如：不喜歡我為何老送水果來？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。