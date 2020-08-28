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時力決策會權力改組 溫和路線成黨內新共識

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時代力量明天將選出新任黨主席。圖／本報系資料照
時代力量明天將選出新任黨主席。圖／本報系資料照

時代力量決策會改選結果出爐，黨內人士分析，雖然昌派色彩較濃的決策委員仍有5席左右實力、約佔三分之一席次，但立委王婉諭、前副秘書長高鈺婷、立委邱顯智等溫和路線代表能衝上前三高票，釋出的是黨內不分派系，都希望能整合路線、團結一致的訊息。

最高票當選的王婉諭表示，今天的投票結果只是邁向改革的第一步，非常感謝所有參與投票的黨員朋友們，願意相信時代力量，再一起努力一次；雖然不會參選黨主席的推選，但可以承諾的是，會認真參與每一項黨務的革新工程，推動當初參選決策委員時的幾項改革目標，期許黨在未來的半年內重新步上軌道、重拾人民的信心。

黨內人士表示，在邱顯智、王婉諭接續宣布不角逐黨主席後，本次獲得第二高票的高鈺婷無疑是黨主席大熱門。新選出的15位決策委員預計明天會進行第一次開會，並在會中互相推選出新任黨魁。

時代力量 王婉諭 邱顯智

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