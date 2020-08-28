影／國民黨財務亮紅燈 侯友宜：跟黨共體時艱克服困難

國民黨9月起財務再亮紅燈，今年至年底為止財務缺口約1億800多萬元，中央黨部表示，黨公職分攤金至今收到的只有2成，勢必要去好好落實，希望未來至少能達到至少7成，新北市長侯友宜表示，一定會跟黨共體時艱，同一時間也會協助募款，跟黨站在一起。

江啟臣指出，在不包括25億元欠黨工退休金部分下，去年國民黨全年財務狀況負債2.7億元，今年度的政黨補助款加年初總統選舉選票補助款共進帳4億元，但拿去還2.7億元債務後僅剩不到1.3億元。以國民黨中央加地方全黨一年平均要花3億元總經費推估，今年仍欠1.7億元，按照目前黨公職分攤金與收繳黨費成果，9月開始國民黨仍欠1億元，「這個錢是我要去借」。

侯友宜表示，面對黨現在的困境，我們一定會共體時艱，全力讓黨能夠克服這樣一個困難，他身為黨員又是直轄市的市長，他在同一時間會來協助募款、來跟黨站在一起，面對這些最大的困境。