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聯合國大會15日開議 我方將延續去年推案三訴求

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部主秘徐儷文(中)說明今年推動參與聯合國推案情形。記者徐偉真/攝影
外交部主秘徐儷文(中)說明今年推動參與聯合國推案情形。記者徐偉真/攝影

外交部今天表示，今年的聯合國大會訂於紐約時間9月15日在聯合國總部開議，除請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為我致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），表明我國的訴求，至於是聯合或個別致函等，外交部表示致函形式仍在和友邦討論中。

外交部主任秘書徐儷文今天表示，第75屆聯合國大會訂於紐約時間9月15日在聯合國總部開議，並於9月22日至26日，以及29日舉行聯大總辯論，受到新冠肺炎疫情影響，今年總辯論的主題為「我們所盼望的未來，我們所需要的聯合國：重申對多邊主義的集體承諾—透過有效的多邊行動對抗COVID-19」。

徐儷文表示，為了向國際社會傳達台灣人民對參與聯合國體系的堅定期盼，並促請各界正視台灣有意願、也有能力參與聯合國防疫及復甦的相關努力，政府今年推案將以此為重點，除請友邦繼續在聯大總辯論為我國執言外，也請友邦為我致函聯合國秘書長古特雷斯，敦促他秉持聯合國一再強調的包容性及不遺漏任何人等原則，解決台灣長期被排除於聯合國體系外的問題。

徐儷文說，政府今年推案的三項主要訴求具有延續性，分別為聯合國應立即採取行動解決2350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；聯合國不當剝奪我國人及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應即予匡正；聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

徐儷文表示，政府將以「台灣為全球落實『永續發展目標』（SDGs）之重要夥伴」為主軸舉辦線上周邊活動，增進國際社會瞭解我國在永續發展及防疫等領域的成果及貢獻，並展現台灣是全球在抗疫及復甦的堅實夥伴。

徐儷文說，今年的推案會請友邦繼續替我國連署，訴求會扣緊今年聯大防疫、復甦的主題，表達台灣在這段時間的防疫成果，如何幫助友邦、國際社會，在抗疫上的貢獻，至於友邦進洽形式，聯合國總部因為疫情管控進出人數，因此是聯合還是個別致函等形式，都還在跟友邦討論中。

媒體提問，美日等理念相近國家對我推案的立場，徐儷文說，我國國際參與一向都會和友好國家溝通，讓他們瞭解我們的立場跟想法，這幾年我們的推案原則是務實、專業、有貢獻，也就是這樣的基調，讓我國的國際參與受到越來越多國家認同以及國際社會的支持了解，我方和美日就是保持這樣的溝通。

聯合國 外交部 台灣人

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