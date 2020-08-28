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監察院秘書長 最高檢主任檢察官朱富美出任
監察院今天宣布，監察院秘書長一職，將由最高檢察署主任檢察官朱富美出任。陳菊表示，感謝朱富美願意承擔前來監院任職，也期盼未來借重其長才，就院務規劃與運作，與相關法規研擬等事宜發揮所長，共同打造新監院的嶄新格局。
監察院表示，朱富美司法官學院22期結業，台大法學博士、碩士；美國印第安那大學法學碩士；美國哈佛大學甘迺迪學院研究，曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、主任檢察官，擔任檢察官超過33年，熟稔司法實務。
監察院指出，朱富美在擔任最高檢察署訴訟組檢察官期間，曾參與最高法院「大法庭」辯論，也曾代表法務部參與憲法法庭辯論，足見其法學素養深厚。
監察院表示，朱富美深入關心婦幼人權，在花蓮、基隆地檢署任職期間，長期參與廣播電台人權與法治教育宣導；並辦理多起原住民婦女及平地婦女被迫賣淫案件，除積極偵辦外，在結案後更追蹤、協助安置婦女，並持續著述，專硏鑑定偵查與人權；且曾任總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等職務，公職歷練完整，服務期間盡心盡力、表現優異，深獲各界肯定。
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