監察院秘書長 最高檢主任檢察官朱富美出任

交通部39億元「安心國旅補助」至8月中旬只剩3億元，行政院今雖表示已盤點紓困2.0預算還有10多億元可先支應，仍只能撐到9月底，讓配合政府「分流」出遊的民眾罵翻，旅行業者也跳腳。據了解，行政院長蘇貞昌早在6月11日安心旅遊在行政院院會報告時，口頭承諾加碼20億元，交通部長林佳龍才在6月中喊出「安心旅遊加碼20億」、「補助持續到10月底」。如今政策轉彎加碼跳票，也讓「蘇卡龍」的傳聞再起。

2020-08-27 19:47