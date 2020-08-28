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時力決策會補選 王婉諭最高票 黃捷若沒退名列第8

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時力決策會補選，黨籍立委王婉諭獲得最高票。圖／本報系資料照
時力決策會補選，黨籍立委王婉諭獲得最高票。圖／本報系資料照

時代力量決策委員會補選投票至昨天23時59分止，時力選委會預計今天早上10時公告選舉結果。據掌握，黨籍立委王婉諭獲得1071票名列第一，剛退黨的高雄市議員黃捷則以781票名列第八，但由於已退黨，並不佔當選名額。

本次補選投票黨員人數為1323人，投票率為68.88%。當選的15席決策委員，依照票數由高至低排列順序為，王婉諭、前副秘書長高鈺婷、立院黨團總召邱顯智、立委陳椒華、高雄市議員林于凱、邱顯智國會辦公室助理林佳瑋、律師張衞航、桃園市議員簡智翔、彰化縣議員吳韋達、立院時力黨團副主任白卿芬、苗栗縣議員宋國鼎、時力智庫副執行長彭盛韶、時力智庫執行長李兆立、台南市議員林易瑩、新竹市議員林彥甫。

三席候補決策委員同樣高至低排列順序為，雲林縣議員廖郁賢、律師曾威凱與屏東黨部主委詹智鈞。正式當選名單，仍以時代力量選委會公告為準。

黨秘書長陳志明未能當選，他也在臉書表示，恭喜所有當選的決策委員，也請大家一起支持新任的決策委員會，讓時代力量繼續向前。

時代力量 投票率 邱顯智

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