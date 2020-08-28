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北農前董座算舊賬 蔡壁如：不喜歡我為何老送水果來？

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委蔡壁如。圖／聯合報系資料照片

北農前董事長許長仁昨天在臉書揭露，4年前北農人事鬥爭時，初次見到當時北市府幕僚蔡壁如就極不喜歡。蔡壁如晚間臉書表示，「如果那麼不喜歡我，那又為何老是送水果到市長室」，雙方隔空交火。

對於被許長仁批評為，「跋扈粗暴無禮」、「欠缺學養卻又目空一切的女人」，蔡壁如說，自己過去是北市府市長幕僚，因此對於許多的責難，不會去主動回應；但如今已是立法委員，不再是北市府幕僚，所以必須說，「如果當初那麼不喜歡我，那又為何老是要送水果到市長室？」常害得她被市長指責。

蔡壁如指出，當時是誰想要董事長與總經理的位置，才引起了一波韓流；「搶了菜攤，丟了江山」是否能喚起一些人的回憶呢。蔡說，任何事都是有脈絡可循。

蔡壁如表示，自己到國會半年多來，只想專注做好立法與監督工作，為民眾的荷包把關，希望這些過去的事，就讓它如雲煙散去，不要牽扯大家的未來。

蔡壁如 北市 北農

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