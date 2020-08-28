米缸再見底缺1億元 江啟臣：國民黨主席借錢到我為止

國民黨財務捉襟見肘，9月起財務再亮紅燈。黨主席江啟臣表示，今年至年底為止財務缺口約1億800多萬元，將借款應急，希望「國民黨主席借錢能借到我為止」，以後不管誰幹國民黨主席都不用再去借錢，否則沒有辦法做事。

相關財務狀況，也在周三常會上引起討論。

黨務高層表示，黨公職分攤金至今收到的只有兩成，「有些人永遠都不交」，這個勢必要去好好落實，未來考紀會也會把沒有交的人，固定公告出來，希望未來至少能達到至少七成。

江啟臣指出，在不包括25億元欠黨工退休金部分下，去年國民黨全年財務狀況負債2.7億元，今年度的政黨補助款加年初總統選舉選票補助款共進帳4億元，但拿去還2.7億元債務後僅剩不到1.3億元。

江啟臣說，以國民黨中央加地方全黨一年平均要花3億元總經費推估，今年仍欠1.7億元，按照目前黨公職分攤金與收繳黨費成果，9月開始國民黨仍欠1億元，「這個錢是我要去借」。

黨務人士補充，單中央與地方黨部辦公室租金一年就8千萬，為了讓財務穩健，辦公室租金是最大一筆要節流經費。

江啟臣重申，黨務支出能省都會省，開源節流，中央黨部在現址一年要繳租金4千多萬元，「搬走吧」，以前黨中央一年20幾億元在花，但現在已經不是家大業大，現在什麼都沒有。

至於落實黨產歸零訴求，江啟臣說，黨產可解凍處置後，會優先處理積欠黨工的25億元，因為這是黨欠人家的，該給的要付，否則對不起黨工；之後留下做為一個政黨該有的辦公室後，剩下有餘的黨產再討論要捐給那些公益團體。

江啟臣也質疑，民進黨轉型正義是講真的還是講假的，如果真的就來協商黨產解凍後處理方式；如果假的就代表只是想利用黨產議題繼續追殺國民黨，要壓著國民黨爬不起來。

但江啟臣說，「我保證，民進黨不會想跟你談」，不會想讓國民黨能解決黨產問題，不過即使如此，國民黨解決黨產態度還是要有，要讓社會知道面對這段歷史造成的問題，國民黨願意面對、處理。

黨務人士也解釋，黨產歸零是簡化後名詞，其實國民黨是護法、護憲、不護產，不戀棧黨產，國民黨要的是選票不是鈔票；國民黨黨產今天已成為對手提票機，但欠黨工的25億元也沒辦法解決，負債若能清償，剩餘黨產才捐做公益。