血清抗體報告計畫書延遲 衛福部：明天才會送達

彰化抗體血清調查報告出爐，研究審查流程的爭議仍揮之不去，即使強調流程一切合法，各界仍議論紛紛。應於今天提交給衛福部調查的報告計畫書等，由於須經台大校本部發文，將延至明天才會送抵。衛福部醫事司司長石崇良表示，將檢視是否符合程序，有瑕疵將會給予輕重不一的處罰。

萬人血清抗體計畫屢遭檢舉，質疑計畫未依照倫委會通過內容執行，甚至連審查都沒有審查。計畫主持人、台大公衛學院教授詹長權強調，研究室通過倫委會審查，而台大的角色在這次是分析資料，一滴血都沒有抽到，也未經過臨床，採檢皆是由彰化衛生局和所有醫療院所去執行。

前台大醫院感染科醫師、負責「日本自助旅遊中毒者」的「林氏璧」於臉書指出，「台大公衛這裡做了極不好的示範。」他說明，該案送台大校總區的台大行為與社會科學倫理委員會，案號是7月送審，通過日期為8月11日，遠遠晚於執行日期。他強調，抽血測抗體，不是常規醫療或防疫需要的抽血，理論上不能事後回溯性，要倫委會通過才能執行。

針對該案爭議，衛福部也在接獲各界檢舉後，於24日發文要求台大公衛說明清楚，原訂3天內提交報告給衛福部。石崇良指出，該報告須經台大校總部發文，將延遲至明天才能收到。至於是否違反規定，他強調，「我們連計畫到底有多大都不曉得，將審視內容後才能說明」。

該案其中一項爭議點為是否符合免審查程序，石崇良表示，依規定免審查有四點條件，其中之一的條件為公務機關執行法定職務，自行或委託專業機構進行公共政策成效評估研究；以此案來說，必須釐清是否由彰化縣衛生局委託台大研究，若是台大主動提起，又未經按程序經倫委會核定，將違反相關規定。

依照人體研究法規定，未通過審查就執行採檢研究，可依22條第1款，處10萬元以上、100萬元以下不等罰鍰，嚴重恐強制中止或終止研究計畫。